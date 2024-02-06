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【美斯甩底】消委會接獲投訴增至401宗涉逾259萬港元　稱要起訴主辦「唔容易」

社會 17:39 2024/02/06

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消費者委員會總幹事黃鳳嫺。（梁偉榮攝）

阿根廷球王美斯隨所屬球會國際邁阿密訪港時未能上陣，引起球迷及港府不滿。消委會表示，截至今日（6日）下午3時，接獲401宗相關投訴，旅客佔59宗、本地消費者則佔342宗，涉及金額逾259萬元，平均每宗個案所涉及6,459元，最高一宗涉及23,839元。

消委會總幹事黃鳳嫺表示，如球員因傷患未能上場，而主辦方未有向消費者講及相關風險或不明朗因素，消費者誤以為該球員一定出場而購買門票，或會構成誤導性遺漏。不過，她指球員因傷未能出賽，是很多人都知道的風險，即使主辦單位一早已提及，消費者都會理解風險並購門票入場。她又指，觀看球賽「唔係淨係睇場波」，現場氣氛、特色禮品等均是體驗之一，相關條例的門檻高，尤其當中涉及的商品說明條例屬刑事罪行，形容要起訴「真係唔容易」。

黃鳳嫺又指，消費者參與大型表演時，如有失望的情況投訴人都「唔係想告你」，即使「真係見唔到、一睹偶像風采」，都期望主辦方可提供補償，安撫他們的情緒。她續指，消委會將會整合不同個案，確認費者的訴求，又呼籲消費者上傳投訴個案時提交相關交易紀錄。消委會亦正在聯絡主辦單位，進一步討論如何跟進不同個案訴求及作出調停。

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記者：吳穎嵛

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