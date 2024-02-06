【公務員】薪常會倡停公務員薪酬水平調查第二階段工作　應在勞工市場大致穩定時進行

▲ 政府於今日收到薪常會第六十六號報告書。（資料圖片）

政府於今日收到公務員薪俸及服務條件常務委員會（薪常會）第六十六號報告書，報告書建議政府不繼續進行2019年公務員薪酬水平調查的第二階段工作。薪常會主席彭耀佳指，薪常會認為，現階段而言，不繼續去進行薪酬水平調查的第二階段工作是審慎的做法，薪酬水平調查應該在勞工市場大致穩定的時候才進行，在該環境下所得的結果將會獲大多數持份者普遍視為相對可靠，從而真正達致進行薪酬水平調查的目的，即讓政府在充分掌握相關情況後，才就公務員薪酬的變動作出決定。



公務員事務局發言人表示，薪常會已經完成調查的第一階段工作，並按程序在報告書中就是否進行第二階段調查作出評估和建議。由於是否進行第二階段調查的決定可能會影響未來整體公務員隊伍，政府在收到薪常會的報告書後會諮詢職方、紀律人員薪俸及服務條件常務委員會和首長級薪俸及服務條件常務委員會的意見，亦會諮詢立法會公務員及資助機構員工事務委員會。

行政長官會同行政會議在考慮薪常會的建議，以及持份者的意見和各項相關因素後，會就薪酬水平調查的未來路向作出決定。

薪常會指，在評估是否進行薪酬水平調查第二階段工作時，已考慮了整體勞工市場及所有相關情況。薪常會注意到，勞工市場正經歷前所未有的波動。本港勞動人口大幅且急速縮減，並在年齡及職業分布上出現變化。同時，私營機構的職位空缺數目也飆升。面對勞工市場緊張，私營機構僱主採用了不同策略以吸引和挽留人才並節省人手，或為私營機構的薪酬安排及薪酬水平帶來影響。

薪常會於2020年決定接受政府邀請進行新一輪公務員薪酬水平調查，並採用兩階段方案。第一階段調查涵蓋前期準備工作，包括檢討及訂定調查方法和範圍、製備公務員比較職位名單以及確定有關職位的主要職能等。第二階段調查則為在私人市場收集與薪酬相關的數據作分析並提出建議。在第一階段完成後，薪常會經考慮所有相關因素（包括當時的勞工市場及整體經濟），就是否及何時進行第二階段工作向政府提交建議。

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責任編輯：區綽彥