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【鼠患問題】食環署改用熱能探測及AI監察鼠蹤　推「無鼠百分比」新指數

社會 17:54 2024/02/06

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食環署用熱能探測及AI監察鼠蹤。（梁薾心攝）

本港鼠患問題近年引起關注，食環署今日（6日）宣布，將在全港各區設約1,900部熱能探測攝錄機，再用人工智能（AI）技術分析影像和計算「無鼠百分比」，以取代傳統誘餌普查方法，更準確反映各區鼠患嚴重情況。中西區、灣仔區及東區已率先試行，相關鼠患數據最快下月公布，預計今年上半年完成全港各區首次調査，地點涵蓋食環署提供防治蟲鼠服務的公眾地方。

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食環署推出全新監測和計估鼠患方法。食環署統計師張麗嫻指，鼠隻活動調查每半年進行1次，署方將根據收集到的捕獲活鼠數目、死鼠數目、投訴分布等，在全港19個食環署分區，選定200至300個監察點，再再按地理距離，把相近約150米内的監察點分組，並根據分組中的鼠患數據等分層採樣，最後在每區選出約100個抽查點，安裝熱能探測攝錄機，拍攝鼠患情況。

她續指，調查每次連續3日，從晚上7時至翌日早上7時，每2分鐘拍攝1次熱能影像，並以AI分析影像中是否有老鼠，再計算「無鼠百分比」，即沒有拍到鼠隻的照片數目，佔照片總數的比率，以更概括和中肯了解老鼠活躍情況，「若計算拍到老鼠的照片數目，結果或會因同一老鼠被拍多次而被誇大，且市民看到無鼠數據會更安心。」

調查會分階段在各區進行，其中中西區、灣仔區及東區已在上月率先試行，相關鼠患數據最快下月公布，預計今年上半年完成全港各區首輪調查，地點涵蓋食環署提供防治蟲鼠服務的公眾地方。

食環署防治蟲鼠主任主管李明偉稱，以往透過在全港50個監察點設置誘餌，計算被老鼠咬囓的誘餌數目，僅可知道監察點在調查期間是否有鼠患出現，未能反映鼠患嚴重程度，但透過新技術則可精準記錄鼠隻活動，助署方採取更有效及精準的防治方法。

食環署高級總監（潔淨及防治蟲鼠）2吳國倫則說，調查期間將在全港安裝約1,900部熱能探測攝錄機，每部約2米高，左右設鏡頭，首輪調查預算耗資約750萬元；又強調市民不用擔心措施影響私隱，「老鼠在熱能成像中僅為光點，且署方不會拍攝私人樓宇內部情況。」他亦說，雖然每半年才進行一次調查，但每次均會按最新鼠患數據，抽樣選出放置攝錄機的地點，日常滅鼠工作亦不會停。

另李明偉提到，每次攝錄為期3日，加上安裝和拆卸攝錄機，料需時一周，明白或影響市民日常出行，但盼大眾合作。

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記者：梁薾心

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