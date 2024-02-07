新加坡旅遊｜當氈酒遇上朱古力工廠　新加坡美食製造全體驗

▲ 可可豆的果衣富含礦物質，可製成茶飲，冷熱皆宜。（王茵芸攝）

氈酒和朱古力，看似風馬牛不相及，但兩者都具有辨識度高且濃鬱的風味，都帶有一定的苦味，在味道上也可互相襯托。記者今次身在新加坡的登普西路上，氈酒釀酒厰和朱古力工廠就在比鄰，這也算一種契合吧？

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看過《朱古力掌門人》（Charlie and the Chocolate Factory）的讀者可能會記得，電影中的小主角叫做 Charlie Bucket。名為 Mr.Bucket Chocolaterie 的朱古力品牌，創辦人 Jerome Penafort 正是兒時從 Charlie 的故事中得到溫暖、快樂和啓發，他想令所有來這裏的訪客都能重拾童年時的簡單快樂。

▲ Mr. Bucket朱古力工廠，位於登普西路寧靜的一角，環境優美。（王茵芸攝）

深入Mr.Bucket朱古力

Mr.Bucket 的朱古力產品款式非常多，他們最大的特點在於只選用來自亞洲可持續性種植場的可可豆，並親自拜訪各農場商談和採購。可可樹適宜生長在南緯20度到北緯20度之間的地方，亞洲產地相對少，但也不乏來自馬來西亞、菲律賓、印度、泰國和越南等地的優質可可豆。感念於農夫們種植之辛苦，Mr.Bucket 朱古力工廠會研發各種產品，包括朱古力甜品、可可茶和朱古力酒等產品，努力追求零浪費。

走進工廠，開放式設計很親切，加上明亮色調和陣陣飄來的朱古力香，心情瞬間放鬆和愉悅起來。在 Mr.Bucket Chocolaterie（Dempsey Factory） 的行程包括參觀製作過程（當然少不了試吃）、親手繪製朱古力bar、品鑒朱古力環節。原來剛採摘的可可豆是雪白的，要經過發酵、乾燥、人手選豆、烘焙、研磨等程序才變成香氣濃鬱的朱古力。

▲ 來自亞洲各產地的朱古力，以不同姿態呈現各自的獨特風味。（王茵芸攝）

可可豆果衣含豐富的礦物質，可製成茶飲，有朱古力的香氣、麥茶+阿華田的口感，很特別。學到了好的朱古力產品應該具備適當脆度、有光澤和入口即化的特性，這在品鑒朱古力環節中可體會到︰不同產地的朱古力以不同形態出現，最驚艷的當屬乳酪 + 80%朱古力 + 海鹽的組合了，口感和味道都相當豐富。

Mr Bucket Chocolaterie

地址︰新加坡登普西路13號, #01-03/04，S249674

新加坡第一家氈酒厰

東陵氈酒厰（Tanglin Gin Distillery）是新加坡第一家氈酒釀造厰，在這之前新加坡的氈酒完全依賴進口。Tanglin Gin的釀造厰同時設有酒吧，可即場品飲各式氈酒產品。環繞四周密密麻麻都是綠植，走進 Tanglin 氈酒釀造厰就像走進叢林一樣。品牌創立短短，已在多個國際烈酒比賽中屢屢得獎。

▲ 東陵氈酒厰是新加坡第一家氈酒釀造厰，酒廠隱身在茂密叢林中。（王茵芸攝）

採訪當天試飲的正是其中 2 款得獎作品︰ Orchid Gin和Black Powder Gin。 Orchid Gin口感溫柔，帶清新花香，Black Powder Gin則為記者所偏愛，高達58%酒精濃度卻十分滑順，不愧是獲得San Francisco World Spirits大賽雙金獎的好物！

就像品飲紅酒或其他酒類，品嘗氈酒也是有步驟有訣竅的。首先是聞香︰切忌用力吸氣，只需將杯子湊近鼻下輕輕吸氣，讓氈酒的香氣自然進入鼻腔；接下來是淺嘗，緊閉嘴唇讓酒液停留在口腔，等待體溫帶出酒的風味，然後才慢慢嚥下。

▲ 獲得雙金獎的Black Powder Gin，即便造成調酒，依然不掩其溫暖厚實的口感（王茵芸攝）

進入釀酒厰參觀，這個充滿不鏽鋼器皿的空間，井井有條地擺放蒸餾器皿和各種原材料，獲獎的 Orchid Gin 就使用了十數種包括芫荽籽、香草莢和桂皮等。酒廠主人讓記者嗅聞各種原材料、尤其是氈酒的靈魂杜松子果；他們也大方透露在何時/如何加入原材料，才能使氈酒帶有不同口味和個性。

生產出來的酒液分3階段︰最精華的頭段（head）、製酒主力的酒心（heart）及略帶苦味的尾段（tail）。頭段酒液香氣最盛濃度最高，也會用以製作調配雞尾酒的濃縮液。酒心則是製作氈酒的主力，尾段因為帶有苦味所以只交給酒吧作調酒用。聽說高陵氈酒厰的自家酒吧還會根據節慶或特別活動而推出特色調酒。

▲ Orchid Gin是品牌第一款產品，從2018年面世至今已獲得數個國際獎項（王茵芸攝）

Tanglin Gin Distillery

地址︰新加坡登普西路26號B，247693

記者：王茵芸