星二代︱林盛斌兩女兒參與花車巡遊表演藝術體操　Bob嫂:到場為女兒打氣

▲ 林太黃乙頤年初一會在尖沙咀現場欣賞兩女表演。大會提供

闊別香港五年，「國泰新春國際匯演之夜」將於龍年大年初一再度登場，這個市民、旅客熱切期待參與的環球派對除了帶來9輛特色花車外，亦有29支表演隊伍同場獻技，其中一條紅色金色閃耀眼前的巨龍，將由三十幾位少女混然組成，透過優雅的藝術體操展示不一樣的巨龍風采，這次亦是首次有本地藝術體操團體參與盛事。

最新影片：

團隊熱切期待在市民、旅客面前展示才能，並把新春花車巡遊視作為進一步對外推廣藝術體操的平台。當晚，綿延幾公里的街道將化身成巿區舞台，讓學員以藝術體操「龍躍尖沙咀」，以藝術體操的韻律動作呈現龍的動感，讓藝術體操在鬧市街頭「龍重登場」。表演揉合體操元素，運用器械如圈、球和棒，組成龍之軀幹，上演一幕「巨龍追逐明珠」。

負責領軍的香港藝術體操專業學院院長楊慧玲表示，非常榮幸能夠在香港一大盛事中取得表演一席位，不論學員與她都十分重視這場盛事，不斷加操並優化藝術體操表演套路，務求更好呈現藝術體操的韻律美。

▲ 十三歲林熹兒（右)和九歲林機兒亦有份參與這場新春盛事。大會提供

當中，電視藝員林盛斌兩位女兒十三歲林熹兒和九歲林機兒亦有份參與這場新春盛事，在「巨龍追逐明珠」中，熹兒將成爲龍之軀幹一部分，演繹難度較高的翻騰動作，而年紀較小的機兒則會著手於球操，用以表達「明珠」的律動，楊慧玲表示：「教練團隊在設計動作時參考了不同難度系數的動作，讓不同年紀的學員都能充分發揮所學，在這一個大型盛事中參與演出，獲得滿足感。」

▲ 林機兒加緊練習。大會提供

姐姐熹兒說：「我好喜歡團體表演，大家一齊玩一齊笑，好開心，對當晚表演既緊張亦期待。」妹妹則直言受姐姐影響而學習藝術體操，「姐姐在家裏會教我做某些動作，有時被她鬧，我都會喊。但當我練習好耐，終於成功做到，真係超級開心，好有成功感。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

這對快樂姊妹花亦將在年初一晚的表演前按照林家傳統，先在上午向爸爸林盛斌拜年，兩姐妹笑言今年這封利是更是別具意義，姐姐熹兒說：「接過爸爸的lucky money，我們一定Good Show！」林太黃乙頤笑說，年初一會在尖沙咀現場欣賞兩女表演，一眾家族成員更視這個香港城中的一大盛事為今年的賀年重頭戲，當晚會準時在電視機面前，感受環球派對的歡欣氛圍之餘，亦能為兩人在盛事演出打打氣。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：陳麗薇