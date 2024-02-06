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【財案2024】總商會倡設新稅項　向非本地供應商徵3-5%數碼服務稅

政治 17:45 2024/02/06

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香港總商會倡向非本地供應徵3-5%數碼服務稅。（趙居逸攝）

新一份《財政預算案》月底發表，外界關注政府如何開源。香港總商會建議政府全面檢視引入稅基廣闊的稅項，例如數碼服務稅，向非本地供應商開徵3-5%數碼服務稅。總商會稅務委員會主席劉穎指，以外國數據計算，若以5%稅率計算，保守估計收入或超過14至15億美元。

總商會今日就新一份《財政預算案》提出多項建議，涵蓋9個重點領域，包括短期措施，留住和吸引人才及企業、金融市場等。被問到開徵有關稅項，會否最終把費用轉嫁至消費者？劉穎表示，全球已經超過一百個國家，以直接和間接方式徵收有關稅項，包括中國內地、日本、韓國、新加坡、紐西蘭等。如果以直接形式徵收的話，全球有三十個國家已經推行。而根據其他地區的經驗，數碼服務商都不會將稅項轉嫁消費者。

劉穎又指，有關公司在香港可能無需聘請員工、租辦公室，甚至是交零額稅，但他們在港製造不少數碼服務的營運，因此有關建議除了增加政府稅收外，也能為香港同類型相關企業，營造一個較公平的競爭環境。

香港總商會常務副主席陳瑞娟表示，數碼服務稅是向境外企業徵收，故開徵這稅項不會影響本地企業，亦不會對本地經濟有影響。

倡樓市全面撤辣

陳瑞娟表示，去年的施政報告有減辣措施，但成效有限，故總商會建議政府立即全面撤銷額外印花稅和雙倍印花稅。她又指，撤辣可以有很多不同做法，例如可以暫緩實施，或將辣招的稅率減到零，方便應對情況變化，「經濟復甦得很快，又有炒風重現，可能會更加容易去處理這個情況。」

此外，短期措施方面，總商會建議當局就利得稅、薪俸稅及個人入息課稅提供一次性全額退稅，上限各為港幣6,000元；將「中小企融資擔保計劃」下，有時限的特別優惠措施再延長24個月等，協助企業渡過難關。

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記者：趙居逸

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