金像奬2024丨劇帝謝君豪角逐最佳男配角　廖子妤再爭女配獎：《毒舌大狀》是我的里程碑

▲ 廖子妤和謝君豪憑《毒舌大狀》分別提名金像獎最佳女配角及男配角。

第42屆香港電影金像獎今日（2月6日）公佈入圍名單，《白日之下》和《毒舌大狀》分別都逐多個獎項，當中廖子妤跟謝君豪憑《毒舌大狀》入圍最佳男女配角。

謝君豪於《毒舌大狀》飾演亦忠亦奸的主控官「金遠山」，呢位劇帝的演技已不容置疑，大律師的氣場、咬字、肢體語言以及眼神，謝君豪都演得很神似。

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金像奬2024丨謝君豪：有份提名與有榮焉

對於角遂「最佳男配角」，謝君豪直言很開心，感謝所有投票給「金遠山」的電影人，去年初《毒舌大狀》上映時取得很好的成績，之前他亦憑此角獲得新時代國際電影節「最佳男配角」。

君豪說：「多謝大家支持！好開心，另一方面好刺激，因為今年男配角提名高手如雲，能夠有份提名，與有榮焉。多謝導演吳煒倫寫左一個咁好嘅劇本，同埋俾一個咁好嘅機會我去演繹呢個角色。」

最後君豪說：「今次《毒舌大狀》獲得10項提名！真系好開心！我會繼續努力，多謝！」

▲ 謝君豪有型又好戲！（取自instagram）

廖子妤：《毒舌大狀》係我嘅里程碑

入行近十年的廖子妤去年已奪得「最佳女配角」，今年憑《毒舌大狀》再遂女配獎，廖子妤表示《毒舌大狀》可說是其演藝生涯的里程碑，除了取得理想票房外，金像獎又獲得多項提名，她跟團隊合作得很開心，每天開工也研究如何演得更好。

她說：「首先我要多謝江志強老闆，因為佢已經畀咗好幾次機會我，好幾次都係好好嘅角色，上次我憑《梅艷芳》攞獎啦，今次《毒舌》啦，好多謝安樂電影，好多謝導演Jack吳煒倫，因為佢可以有提名，我真係非常開心，因為同導演合作得好愉快，我喺導演身上係得到好多力量。」

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興奮子華神提名影帝

另外廖子妤感激戲中的對手，她說：「我真係好開心子華可以有個影帝嘅提名，跟住my friend我好姊妹王丹妮，同埋Renci，合作都真係非常之開心，我好期待我哋一齊著得靚靚，一齊去行紅地氈，一齊去享受金像獎嗰一日。」

2013年，廖子妤參演電影《末日派對》就獲提名金像獎「最佳新演員」，是一位有潛質的新演員，其後在《中英街1號》、《骨妹》等演出備受好評，直至於《梅艷芳》裡飾演梅艷芳姐姐梅愛芳，令她於金像獎奪下「最佳女配角」獎座。

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