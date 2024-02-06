明星寵物丨P1X3L成員吳啟洋小學已成貓奴　Phoebus做動物義工：覺得可同貓溝通

▲ 吳啟洋帶領一眾Buses一齊做貓義工。

男團P1X3L 成員吳啟洋（Phoebus），早前帶領一眾Buses（其粉絲暱稱），去到屯門青磚圍的動物收容所「遇貓堂」做義工，本身是愛貓之人的Phoebus落手落腳服務貓貓，絕對有板有眼，因為他自少已是一名貓奴，並視貓為最好的成長夥伴。

這次Phoebus擔任貓義工，坦言有很多體會。他解釋：「因我很喜歡小動物，以前曾經養貓，對貓有情意結，也是一名貓奴，跟貓相處過一段時間，覺得自己可以跟貓兒溝通，牠們一樣有感情，像一個人，可以看到牠們的行為和思想。」

P1X3L 5G 八星賀歲丨P1X3L 5G澳門旅遊塔大玩「跳3」 Phoebus高票當選老鼠屎

▲ 本身是貓奴的Phoebus，跟貓舍的毛孩打成一片。

難忘跟愛貓同眠

Phoebus跟貓的緣份，始自童年。他憶述：「記得讀小學時，父親有一日帶了一頭貓回家，那時便開始養貓，從此便十分喜歡，經常拿攬著牠，又會和牠一同睡。」

成長時期，他跟愛貓貓有不少難忘回憶。「有次我在家中哭，原因已不記得，只記起貓貓走來我身邊，一直陪伴著我，因此明白到小動物能洞察主人的情緒，會跟你共同度過開心和不快樂的時光。」

現時也有養貓的他，形容家中的毛孩既可愛，但又略帶高傲。「貓兒好像能掌控人的情緒，當你想牠靠近時，偏偏又不理啋你，性格很難捉摸。」

不過，Phoebus笑言自己是一個盡責的主人，故不論甚麼情況，他愛貓的心永遠不會變。

▲ Phoebus細心協助義工為貓貓做身體檢查。

稱職的貓奴

早前跟一班「Buses」去做貓義工，Phoebus細說原因：「當我和粉絲細心了解『遇貓堂』的使命，聆聽過貓貓的故事，及了解中心日常運作及緊急拯救援工作後，便很想可以出一點力。」他稱貓舍內有些貓貓比較有性格，要預先了解牠們的個性，才能配合義工們的服務。

當日他們跟其他義工進行院舍清潔、更換貓砂、餵食和陪玩。院舍裏有過百貓貓，Phoebus戴上防護手套，小心翼翼幫牠們換貓砂和清潔籠，手法非常純熟，絕對是一位稱職的貓奴，因為他平常在家早已習慣落手落腳，用心照顧貓主子。

▲ 照料貓貓手法非常純熟。

化愛心為慈善力量

Phoebus之前在《孤獨先生》MV中，戴上由頭盔王 Helmet King贊助的黑色頭盔拍攝，其後粉絲將這個簽名頭盔用作慈善拍賣，而拍賣得來的善款便捐到「遇貓堂」。

Phoebus當日便特地跟一班善心粉絲在「遇貓堂」拍照留念，他感動地表示：「好多謝歌迷們山長水遠入來與我一起做義工，對我而言，這是最有意義的粉絲活動，希望以後我們可以舉辦更多慈善活動，大家聚首一堂出心出力，感覺更加有意義！」

最新影片推介：丁子朗冼靖峰專訪

記者:區家歷

