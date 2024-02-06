  • 19°C
香港時間 : 2024206日 (週二) 20:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 美斯 新手爸媽 金像奬2024 農曆新年2024 高才通 狀王之王 中一面試 MIRROR 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

明星寵物丨P1X3L成員吳啟洋小學已成貓奴　Phoebus做動物義工：覺得可同貓溝通

娛樂 18:42 2024/02/06

分享：

分享：

熱門 美斯 新手爸媽 金像奬2024 農曆新年2024 高才通 狀王之王 中一面試 MIRROR 區區有好校 名校專區

吳啟洋帶領一眾Buses一齊做貓義工。

男團P1X3L 成員吳啟洋（Phoebus），早前帶領一眾Buses（其粉絲暱稱），去到屯門青磚圍的動物收容所「遇貓堂」做義工，本身是愛貓之人的Phoebus落手落腳服務貓貓，絕對有板有眼，因為他自少已是一名貓奴，並視貓為最好的成長夥伴。

這次Phoebus擔任貓義工，坦言有很多體會。他解釋：「因我很喜歡小動物，以前曾經養貓，對貓有情意結，也是一名貓奴，跟貓相處過一段時間，覺得自己可以跟貓兒溝通，牠們一樣有感情，像一個人，可以看到牠們的行為和思想。」

P1X3L 5G 八星賀歲丨P1X3L 5G澳門旅遊塔大玩「跳3」　Phoebus高票當選老鼠屎

本身是貓奴的Phoebus，跟貓舍的毛孩打成一片。

難忘跟愛貓同眠

Phoebus跟貓的緣份，始自童年。他憶述：「記得讀小學時，父親有一日帶了一頭貓回家，那時便開始養貓，從此便十分喜歡，經常拿攬著牠，又會和牠一同睡。」

成長時期，他跟愛貓貓有不少難忘回憶。「有次我在家中哭，原因已不記得，只記起貓貓走來我身邊，一直陪伴著我，因此明白到小動物能洞察主人的情緒，會跟你共同度過開心和不快樂的時光。」

現時也有養貓的他，形容家中的毛孩既可愛，但又略帶高傲。「貓兒好像能掌控人的情緒，當你想牠靠近時，偏偏又不理啋你，性格很難捉摸。」

不過，Phoebus笑言自己是一個盡責的主人，故不論甚麼情況，他愛貓的心永遠不會變。

Phoebus細心協助義工為貓貓做身體檢查。

稱職的貓奴

早前跟一班「Buses」去做貓義工，Phoebus細說原因：「當我和粉絲細心了解『遇貓堂』的使命，聆聽過貓貓的故事，及了解中心日常運作及緊急拯救援工作後，便很想可以出一點力。」他稱貓舍內有些貓貓比較有性格，要預先了解牠們的個性，才能配合義工們的服務。

當日他們跟其他義工進行院舍清潔、更換貓砂、餵食和陪玩。院舍裏有過百貓貓，Phoebus戴上防護手套，小心翼翼幫牠們換貓砂和清潔籠，手法非常純熟，絕對是一位稱職的貓奴，因為他平常在家早已習慣落手落腳，用心照顧貓主子。

照料貓貓手法非常純熟。

化愛心為慈善力量

Phoebus之前在《孤獨先生》MV中，戴上由頭盔王 Helmet King贊助的黑色頭盔拍攝，其後粉絲將這個簽名頭盔用作慈善拍賣，而拍賣得來的善款便捐到「遇貓堂」。

Phoebus當日便特地跟一班善心粉絲在「遇貓堂」拍照留念，他感動地表示：「好多謝歌迷們山長水遠入來與我一起做義工，對我而言，這是最有意義的粉絲活動，希望以後我們可以舉辦更多慈善活動，大家聚首一堂出心出力，感覺更加有意義！」

最新影片推介：丁子朗冼靖峰專訪

TOPick柴犬追星
亞洲超星團｜丁子朗有野心想與古天樂「睇齊」　冼靖峰曾因才藝單一感迷失

記者:區家歷
 

相關文章

叱咤樂壇流行榜2023丨Marco抱恙缺席隊友代領獎　Phoebus談P1X3L開騷：希望可搞到
13:15 2024/01/02
叱咤樂壇流行榜2023丨Marco抱恙缺席隊友代領獎　Phoebus談P1X3L開騷：希望可搞到
P1X3L 5G 八星賀歲丨為賀年節目宣傳派揮春玩遊戲　P1X3L 5G宣布4月開演唱會
19:56 2024/01/30
P1X3L 5G 八星賀歲丨為賀年節目宣傳派揮春玩遊戲　P1X3L 5G宣布4月開演唱會
P1X3L 5G 八星賀歲丨P1X3L 5G澳門旅遊塔大玩「跳3」　Phoebus高票當選老鼠屎
今日 15:27
P1X3L 5G 八星賀歲丨P1X3L 5G澳門旅遊塔大玩「跳3」　Phoebus高票當選老鼠屎

你可能感興趣

叱咤樂壇流行榜2023丨Marco抱恙缺席隊友代領獎　Phoebus談P1X3L開騷：希望可搞到
13:15 2024/01/02
叱咤樂壇流行榜2023丨Marco抱恙缺席隊友代領獎　Phoebus談P1X3L開騷：希望可搞到
P1X3L 5G 八星賀歲丨為賀年節目宣傳派揮春玩遊戲　P1X3L 5G宣布4月開演唱會
19:56 2024/01/30
P1X3L 5G 八星賀歲丨為賀年節目宣傳派揮春玩遊戲　P1X3L 5G宣布4月開演唱會
P1X3L 5G 八星賀歲丨P1X3L 5G澳門旅遊塔大玩「跳3」　Phoebus高票當選老鼠屎
今日 15:27
P1X3L 5G 八星賀歲丨P1X3L 5G澳門旅遊塔大玩「跳3」　Phoebus高票當選老鼠屎
吳啟洋 P1X3L 正能量 歌手 演員

最高瀏覽

【美斯甩底】美斯賽前訓練認真射波　東京記者會親身說法
【美斯甩底】美斯賽前訓練認真射波　東京記者會親身說法