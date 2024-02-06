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金像奬2024丨梁朝偉憑《金手指》角逐影帝　衛詩雅首度衝擊影后獎：真的很驚喜

娛樂 18:38 2024/02/06

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熱門 美斯 新手爸媽 金像奬2024 農曆新年2024 高才通 狀王之王 中一面試 MIRROR 區區有好校 名校專區

梁朝偉憑《金手指》提名今屆金像獎影帝。

「第四十二屆香港電影金像奬」將於4月14日舉行，在今日（2月6日）香港電影金像奬大會公布入圍名單，當中《金手指》最佳電影、最佳導演、最佳男主角、最佳編劇等12項提名。

身為《金手指》導演兼編劇莊文強回應傳媒表示：「多謝金像奬，多謝金像選民，多謝金手指台前幕後，多謝英皇電影，多謝楊受成博士，多謝！」至於入圍角逐影帝的梁朝偉稱：「好開心可以入圍今年香港電影金像獎嘅男主角提名，多謝所有投我票嘅人，亦都祝賀所有入圍嘅同業！」

金像奬2024丨余香凝憑《白日之下》入圍爭影后　Jennifer：多謝古老闆開呢部戲

《金手指》在今屆香港電影金像獎獲12項提名。

金像獎2024丨衛詩雅意外驚喜

另外，同屬英皇投資的電影《不日成婚2》入圍最佳女主角及最佳女配角提名，有份爭影后的衛詩雅興奮稱：「實在沒想過，真的很驚喜，感激所有喜歡《不日成婚2》而投票給我的業界評審。」

她續指：「感謝這部戲台前幕後每一個工作人員、演員對手們、宣傳發行團隊，尤其是導演陳茂賢！是因為有他們，電影才會成功接觸到觀眾，讓大家看到我的努力。最重要多謝公司對我15年來的栽培，我一定會繼續努力！」

先後4奪金像獎最佳女配角的金燕玲笑言，今次感受與別不同：「今次好開心的原因是，《不日成婚2》的片種與角色，與我以往所提名的每部戲都不一樣，這是最特別的地方，不一定要（角色）好沉重、喊苦喊忽才可以獲得提名！」

《不日成婚2》

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撰文 : TOPick柴犬出動

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