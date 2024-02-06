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金像獎2024丨謝安琪首度入圍金像獎爭影后　Kay分享喜悅：在街上大叫大哭

娛樂 18:44 2024/02/06

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熱門 美斯 新手爸媽 金像奬2024 農曆新年2024 高才通 狀王之王 中一面試 MIRROR 區區有好校 名校專區

年影壇盛事香港電影金像奬頒獎典禮在今日（2月6日）假香港文化中心舉行記者會，宣布「第四十二屆香港電影金像奬」將於4月14日舉行，同時公布入圍名單。

金像奬2024丨余香凝憑《白日之下》入圍爭影后　Jennifer：多謝古老闆開呢部戲

金像奬2024丨謝安琪分享感受

當中入圍女主角有謝安琪（Kay）﹑衛詩雅﹑余香凝﹑王丹妮和鍾雪瑩，首度入圍爭影后的Kay在社交網分享喜悅，指自己獲得金像獎兩項提名，包括「最佳女主角」及「最佳電影原創歌曲」，內心的激動難以言喻，更在街上大叫大哭起來。

謝安琪興奮地發文表示：

「這是我人生
第一次獲得金像獎的提名呀😭
然後，慢慢地，
一點一滴地回憶
拍攝和主題曲錄音
許多感受湧上心頭🫂」

謝安琪（Kay）憑《4拍4家族》入圍爭影后。

謝安琪感激觀眾與台前幕後的信任：

感激所有入場支持《4拍4家族》的觀眾們
感謝導演賴恩慈 @molaiyanchi的信任和鼓勵
感謝監製Uncle Teddy 泰迪羅賓的提攜 和Jacqueline @liuyuenhung 的照顧，多謝 @bankyyeung 的努力🙏🏻

謝謝 <毋忘>的作曲、監製戴偉 @daytai
和填詞人梁栢堅 @leungpakkin
當然還有電影台前幕後所有工作人員

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最後，謝安琪指這次的提名是很大的鼓勵：

有觀眾喜歡阿Cat這個角色
喜歡<毋忘>這首電影主題曲
這部電影曾經帶給大家一絲感動
那已是對一個演員和歌手最大的獎勵🤍

還得到各選民及評審們的投票作支持📮
與各位演技出色的女演員
及電影主題曲一起提名
是額外、意外的收穫和榮幸🙏🏻
鼓勵我要更加更加的努力
演好每個角色💪🏻
製作更多感動人心的歌曲✨

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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