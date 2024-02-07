月經失調｜經痛欲食避孕藥調理　20歲女諮詢婦產科慘遭冤枉　女醫生罵不檢點：你爸媽知道嗎？

醫生診症態度及判斷可對病人影響深遠。台灣一名女子曾因嚴重經痛及經期不規律，打算服食避孕藥調理，故前往婦產科診所進行諮詢。未料問診期間，卻遭醫生冤枉私生活不檢點，更被大聲斥責「為你爸媽感到丟臉」並將她趕出診所，令她有一段時間不敢再到婦產科求醫。

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事主近日於網上討論區「Dcard」以「在婦產科被醫生罵不檢點」為題分享經歷，指自己19至20歲時開始出現經痛及經期不規律等症狀，在上網尋找解決方法時，發現可服食「事前避孕藥」改善症狀，因此打算一試。由於羞於向家人啟齒、又不敢自行到藥局購買，事主找到一間有女醫生看診的診所，想先進行諮詢再作決定。

她憶述指，那間診所內光線較暗，她被叫名後便穿過長廊進入診症室，而醫生就坐在裡面。她見狀直接上前向醫生進行諮詢，亦未有關上診症室門：

「進去醫生就問我怎麼了，我回答『經痛又不規律，網上看到（吃）『事前避孕藥』能緩解，想問一下是否真的能改善，還是需要做甚麼樣的注意就好？」

慘遭醫生冤枉兼羞辱

不料醫生聞言卻大聲斥責：

「事前避孕藥，你要吃事前避孕藥，你爸媽知道嗎？如果我是你爸媽我現在就為你感到丟臉，年紀輕輕就想避孕，把自己送出去，這麼不檢點。連自己身體都不愛護還想這麼多理由！」

突如其來的指責令事主不知所措，而醫生亦堅持她是想發生關係才要吃避孕藥，不久後便將她趕出診症室。事主無奈指，當時走出診症室，發現所有人都看著她，尷尬之餘只能拿上背包急急離去，之後「很久不敢再看婦產科」。回想當年被冤枉兼羞辱的情境，事主坦言難以釋懷，大嘆：

「現在想想當時到底為甚麼不反駁！」

網民：造成一輩子的心靈傷害

不少網民得悉事主遭遇後，紛紛怒斥醫生極不專業，「避孕藥用處不止是避孕吧？」 、「就算是為了避孕而吃避孕藥，也不應該受到這樣的異樣眼光」，為事主感到不值的同時。亦有網民表示曾經歷類似事件，認為台灣大部分女醫生態度不及男醫生溫柔，甚至有人求醫後「造成一輩子的心靈傷害」，建議事主應重新找一個男醫生問診試一試。

月經異常3大徵狀

出現經痛或經期不規律，有可能是出現月經失調問題。本港婦產科專科醫生黃潔華曾接受訪問指出，月經周期泛指「經期第一日」直至 「下次經期來潮首日」之間的日數，正常周期為3至5周之間。

想了解自己是否出現月經異常，除了計算月經周期外，亦可以根據3大方面，大概判斷月經是否出現異常：

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月經失調患者，可能會出現月經過量，從而誘發貧血問題，嚴重貧血者恐增加心臟負荷、減低身體免疫力，並增加隨時昏厥的風險；另有部分患有月經失調的女性，亦可能患有多囊卵巢。

黃醫生強調，長期經期不至，可能會增加患上子宮癌風險，而且常見的婦科癌症，例如子宮頸癌、子宮癌等，其主要病症並非腹痛，反而是不正常出血，因此只要出現輕微月經異常問題，便應及時求醫。

拆解經痛2大成因

不少女性經期亦會面臨經痛問題，部分女性經痛嚴重，需要服食止痛藥鎮痛。黃醫生解釋，經痛分為「原發性經痛」及「繼發性經痛」兩大類，兩者處理方法截然不同：

原發性經痛：

患者子宮健康，惟體內前列腺素分泌過量，影響子宮過度收縮，導致經痛出現。

解決方法：減少食用精製加工食物、高纖低脂飲食皆可減少經痛；藥物紓緩方面，則以止痛藥及避孕藥為主。

繼發性經痛：

患者盤腔出現病症，例如子宮內膜移位。

解決方法：需要對症下藥，進行手術或服食荷爾蒙藥。

經痛亂食止痛藥恐傷內臟？

坊間不少說法指，經常服食止痛藥恐令腎臟受損。黃醫生表示，市面上常見止痛藥分兩種，一種為撲熱息痛，假如服用過量，恐致肝膽臟及腎臟受損；另一種為非類固醇消炎藥，有可能會引致腸胃不適、胃出血，甚至胃潰瘍，但兩者只要遵從醫囑服用止痛藥，一般不會出現大問題。

假如懷疑自己出現月經異常，她建議患者可求醫問診，進行客觀檢查，例如子宮頸抹片、盆腔超聲波或抽血測試，檢查是否存在貧血或荷爾蒙問題。

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