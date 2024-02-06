MIRROR成員丨《盜月者》 醒獅啟動禮　姜濤Anson Lo呂爵安揮春簽名義賣

▲ 《盜月者》 揮春簽名義賣。

由袁劍偉執導，盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、姜濤、張繼聰、白只參演賀歲片《盜月者》，在昨日（2月5日）下午到晚上展開連串宣傳攻勢，圍觀人潮逼爆銅鑼灣！

《盜月者》在昨天下午先舉行醒獅啟動禮暨揮春慈善簽名會，英皇集團主席楊受成、英皇集團副主席楊政龍，以及袁劍偉、Anson Lo、Edan、姜濤、張繼聰、白只出席，一同為醒獅點晴，各頭醒篩隨即表現得龍精虎猛，在鑼鼓喧天之下翻騰起舞，現場響起陣陣強勁的歡呼聲。

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▲ 《盜月者》 醒獅啟動禮。

盜月者丨逾千觀眾逼滿首映場地

緊接醒獅啟動禮，Anson Lo、Edan、姜濤、張繼聰、白只齊為《盜月者》特製揮春簽名進行義賣。

這次揮春慈善簽名活動由英皇慈善基金主辦，所籌得善款將全數捐至受惠機構「加減乘除基金」，以合作開展一系列活動，提升青年人心靈韌力，加強他們照顧自己精神健康的能力，勇敢迎接人生中挑戰與成就。

而《盜月者》首映禮亦於昨晚舉行，逾千觀眾逼滿首映場地每個角落，場面之壯觀。

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