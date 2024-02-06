【消委會】消委會去年接3.4萬宗投訴較前年增11%　食肆及娛樂投訴連續兩年成為榜首

▲ 消委會去年錄得34,155宗投訴。（梁偉榮攝）

消委會去年錄得34,155宗投訴，較2022年增加11%，其中網購相關投訴佔超過四成，達12,696宗，按年增加近兩成，金額超過4300萬元；演唱會及其他娛樂表演節目復常後恢復舉行，但部分安排欠妥善，令食肆及娛樂投訴成為投訴榜首位，全年相關投訴逾4,000宗，按年增加25%。

消委會指，撇除涉及內地消費者及內地網上購物平台相關的投訴，消委會在2023年共接獲31,294宗投訴，較2022年的28,338宗增加10%，但所涉及金額卻下跌25%至約8億元，主要與物業相關的投訴所涉及的金額減少有關。

去年有關網購的投訴達12,696宗，按年增加近2成，佔整體投訴41%，較前年的38%為高，涉及金額增加2成至逾4,300萬元。

食肆及娛樂服務連續兩年成為投訴榜首位，全年相關投訴逾4,000宗，按年增加25%；電訊服務的投訴數字由前年的第四位躍升至第二位，有3,162宗，較前年增加68%，旅遊相關投訴則維持第三位。口罩令解除後市民增加光顧美容服務，其投訴較去年上升37%，擠身投訴榜第5位，較疫情前的排名略高。

食肆投訴增加與疫情後市民回復外出用膳有關

食肆及娛樂方面，涉及延期/沒有送貨/遺失的佔最多，有724宗，其次是價格/收費爭議及服務質素的投訴，分別有701及682 宗。有關營商手法及結業的投訴，分別大幅上升逾1倍及2.4倍；營商手法方面的投訴主要涉及虛假或誤導性商品說明，誤導或餌誘式廣告宣傳及誤導性遺漏則合共有61宗。此類別投訴中，以食肆佔最多，較前年上升43%；其次為網上外賣送餐服務的投訴，首兩位排名與前年對調，明顯與疫情後市民回復外出用膳有關。

涉及公開表演及酒吧/會所的投訴分別有866及35宗，分別急增逾2倍及逾10倍，其中包括一間酒吧以一名韓國藝人訪港的私人行程作招來售賣門票的個案有關。至於公開表演的投訴增加逾2倍，主要與一隊日本樂隊的演唱會因颱風取消，及另一位韓國藝人的歌迷見面會安排有關。

旅客投訴八成來自內地客

消委會又指，訪港旅客數目回復至疫情前約八成水平，去年共接獲3030宗來自旅客的投訴，81%來自內地旅客，部分旅客專程來港參與盛事，但受颱風及暴雨等惡劣天氣影響，打亂他們的計劃，亦有人不滿個別主辦單位安排，令食肆及娛樂成為去年最多旅客投訴的類別，個案達725宗，升幅逾41倍。

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記者：吳穎嵛