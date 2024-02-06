【消委會】JPEX案登十大消費新聞首位　康城鑿穿主力牆獲選「最離譜」新聞

▲ 消委會公布兔年十大消費新聞。（梁偉榮攝）

消委會今日（6日）公布兔年十大消費新聞，其中由「JPEX案」登首位，「垃圾徵費」及「日出康城單位鑿穿主力牆」分別奪得第二及第三位，康城事件亦同時獲選為「最離譜」新聞；多項與疫後復甦相關的新聞亦進佔十大消費新聞。



消委會主辦的「兔年十大消費新聞」選舉共有4,620人投票。涉及金額逾十億、有多位知名人士涉案被捕的JPEX案，以4,057票登上榜首，同時被選為「最大快人心」消費新聞。影響全港市民的垃圾徵費以3,899高票當選第2位；至於引起廣泛關注的日出康城單位鑿穿主力牆事件，則以3,213票成第3位，並同時獲選為「最離譜」新聞。「開心香港」及「香港夜繽紛」新聞以3,142 票成為第4位，同時以1,984票成為「最抵讚」消費新聞其他躋身十大的消費新聞，包括垃圾徵費、日本水產禁令、電騙急增、「掟彩虹」糾紛、人工智能ChatGPT及港島大停電。

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記者：吳穎嵛