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網絡安全︱國際互聯網安全日提高孩子意識　Google香港掌舵人：家長陪伴最重要

育兒資訊 20:09 2024/02/06

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熱門 美斯 新手爸媽 金像奬2024 農曆新年2024 高才通 狀王之王 中一面試 MIRROR 區區有好校 名校專區

Google香港銷售及營運總經理余名德表示，家長最好能陪伴孩子上網，可以了解孩子的學習進度之餘，亦可監管及篩選出適合小朋友觀看的內容。（陳慧安攝）

現今社會已進入「AI年代」，網絡危機四伏。為提醒大眾網絡安全的重要性，每年2月第一個星期二被定為國際互聯網安全日（Safer Internet Day）。Google香港銷售及營運總經理余名德（Michael）表示，小朋友在生活和學習上無可避免接觸網絡世界，家長最好能陪伴孩子上網，並善用Family Links及YouTube Kids等應用程式，以監管及篩選出適合小朋友觀看的內容。

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網上購物、求職騙案、釣魚郵件等與日俱增，稍一不慎就會招致嚴重損失，故有需要提高大眾的網絡安全意識。自2004年開始，每年2月第一個星期二被定為「國際互聯網安全日」（Safer Internet Day），由EU SafeBorders計劃推動，目前全球近190個國家和地區都會趁此特別日子提醒大眾網絡安全的重要性。

早前Google一份家庭網絡安全調查顯示，有超過8成香港兒童每天花1至6小時上網，時間之多在亞太區排名第3。而受訪的香港家長當中，近7成人稱子女在過去一年內，曾最少一次看到不當內容，當中近6成人表示，子女最少一次在網上遇到陌生人的不當接觸，讓家長感到憂心。

每年2月第一個星期二為「國際互聯網安全日」，以提醒大眾網絡安全的重要性。（陳慧安攝）

家長需要身教網絡安全知識

Google香港銷售及營運總經理余名德接受TOPick專訪時表示，在最近一次調查中得悉，科技能為孩子開拓新興趣及探索創意途徑，但他身為領導者同時也是家長，也明白家長憂慮網絡安全問題。

我認為最好和最簡單的方法就是身教，家長花時間陪伴子女一起上網，還可以變成親子活動，觀察孩子的學習進度和了解其興趣，然後再慢慢引導他們應用及實踐網路安全知識。

善用家長監控工具篩選內容

當然並非每位家長都能時刻陪伴子女上網，因此Google推出了Family Link香港版網頁及YouTube Kids影片平台等工具，家長透過Family Link可管理子女的帳戶和裝置、所看到的內容、設定裝置使用時間限制，以及查看子女使用裝置時的位置，方便家長執行數碼管教規則。

而專為兒童設立的YouTube Kids影片平台操作簡易，家長可利用當中各種工具引導小朋友使用YouTube Kids收看影片，亦可以幫助小朋友製作影片。

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記者：林綺玲

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