美斯訪日本丨網民聲稱付16萬元與美斯合照曬命　霍啟剛： 如果我是美斯也可能黑面　

▲ 球王美斯在日本好好笑容。

球王美斯隨所屬球會國際邁阿密訪港卻全場齋坐沒有落場，引起購票入場的球迷不滿。而美斯已轉往日本東京，準備下一場與神戶勝利船的友賽。

而美斯在香港幾乎全程黑口黑面，於日本一落機即十分好笑容，昨日（2月6日），他於運動服裝品牌的記者會被問到今天（2月7日）能否出場時，他表示還不知道情況，但強調「跟幾日前相比已經好好多」。

球王美斯丨美斯抵日本面露微笑 唯一事情跟香港一視同仁

▲ 美斯在日本賽前操練。（AFP）

金像奬2024丨陳安立直言想拍電影 Brian睇邁阿密感謝馬國明幫忙分析

網紅牽線與美斯合照？

而在昨日傍晚，美斯有參與操練，傳波、帶波皆沒問題，期間更左腳破門，離開訓練場時還向在場球迷揮手，似乎今晚甚大落場。相信不少當日購票想在香港大球場親眼欣賞球王腳法的球迷，看到此情況一定更傷心。

最近小紅書平台瘋傳幾張相片，是一位小孩在酒店內跟美斯合照，而且不只成功集郵，球王更為他簽名。

而樓主指出，今次機會由一位叫王濤的體育網紅牽線，回答網民付16萬而取得此機會。但另一方面，也網民覺得是假是否真的由王濤拉線便能「成功爭取」合照。而王濤在個人抖音沒回應此事，而相關帖文之後亦消失。

▲ 美斯在香港大球場表演賽當日沒有落場兼無表情。（經濟日報圖片）

霍啟剛指有人「賺到盡」

不過，外間一直有傳Tatler Asia以15萬元套餐價，售賣與國際邁阿密球員合照機會，而體育、文化、演藝及出版界立法會議員霍啟剛也曾在個人社交平台撰長文批評球王行為指：「相信香港球迷並沒有感受到被尊重。」但同時公開批評主辦單位Tatler各種舉動令人感覺「賺到盡」。

霍啟剛表示，歡迎各行各業的有心人一起「做大個餅」，但必須是「有心人」，他不會認為主辦單位賺錢是不該，但也不能忘記舉辦體育活動的初心。

他指出，今次票價昂貴，球迷為睇偶像花血汗錢購買門票，據了解Tatler有不少於6間企業贊助，估計贊助費用不少，而且更傳Tatler以15萬套餐價售賣與國際邁亞密球員合照的機會，因此寫道：「如果我是美斯，知道主辦機構邀請我與客人合影，然後它能收取15萬，我也可能『黑面』。」

最新影片推介：丁子朗冼靖峰專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R