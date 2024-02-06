【立法會擴建】梁君彥VR了解擴建工程　模擬操作天秤　

▲ 梁君彥了解數碼科技在擴建工程中的應用。（梁君彥FB圖片）

立法會正在進行擴建工程，主席梁君彥在社交平台上載影片，指近日到工程承辦商位於分域碼頭的工地，以虛擬現實模擬系統，了解數碼科技在擴建工程中的應用。梁君彥說，新技術令他彷彿親歷其境，希望實景實物可盡快實現。

參觀期間，梁君彥帶上VR眼鏡，模擬操作天秤，從高空欣賞立法會和附近景色，另外，還進行了救火演練。他表示，建築署及工程承辦商透過結合建築信息模擬，與沉浸式虛擬現實模擬系統，以高清三維影像，模擬大樓擴建的若干新景點，包括面向添美道的入口、三角區域的天台花園等。梁君彥說，新技術令他彷彿親歷其境，希望實景實物可盡快實現。

他又提到，將建築設計影像化、立體化，有助工程團隊了解建築結構及空間，查找風火水電喉管接駁等細節位是否有缺陷或相容，有效節省相關的協調和審查時間，提升工程效率。

▲ 梁君彥了解數碼科技在擴建工程中的應用。（梁君彥FB圖片）

梁君彥稱，建造業充滿機遇，期望發展局繼續牽頭，在工務工程中採用更多數碼技術及先進科技，進一步提升建造工程的運作質量，加強香港在相關領域的領先地位。

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責任編輯：趙居逸