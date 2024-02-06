【垃圾徵費】謝展寰肥媽宣傳回收慳多啲　解答如何處理「狗屎」

▲ （大嘥鬼Facebook影片截圖）

垃圾徵費押後至8月實施，環保署最新找來早前「鬧爆」垃圾徵費「垃圾、黐線」、推出指定垃圾袋「跟環保背道而馳」且回收配套不足的藝人「肥媽」，與環境及生態局局長謝展寰一同拍宣傳片，教導市民善用6仔回收店及智能廚餘機，將可回收的廢物分類出清，令指定垃圾袋更「見使」。肥媽直言身為主婦最關心儲分換著數，可以儲分換到糧油食品，甚至換到指定垃圾袋。二人有講有笑「未見芥蒂」，更請教謝展寰如何處理家中6隻狗的狗屎，局長教路買個最細3毫子的指定袋，直言「裝狗屎就唔使咁貴啦。」

政府稍後會物色政府大廈及部分住宅樓宇，4月1日起先行先試用指定垃圾袋，而為了宣傳夠「入屋」，環境及生態局更請來早前鬧爆垃圾徵費的肥媽一齊拍宣傳片，【當肥媽遇上局長時】，以精明慳家的家庭主婦角度出發，教路如何「慳得一蚊得一蚊」。

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宣傳片中，肥媽拿著裝滿垃圾的指定袋在屋邨「偶遇」局長，即問：「你唔係嚟找我晦氣啊嘛？」謝展寰說不是，而是找她傾下有甚麼不清楚的地方。肥媽說自己真的不知道「應該點做」，謝展寰便打開其指定袋，告知很多物品均能夠回收，並帶肥媽到附近的6仔回收便利店，親自指導如何使用回收設施，以及回收儲分後有何「著數」，可以在兌換禮品機換到糧油、飲品和指定垃圾袋。

之後再示範如何使用智能廚餘機，二人都話無臭味。謝展寰更說，廚餘回收儲到更多積分。

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肥媽最後提出「私人問題」，問及家中養了6隻夠，每日有「12篤狗屎」該如何處理。謝展寰解答指，「屎」涉及衛生問題，確為垃圾，但可以用售價3毫的3公升指定袋裝妥即可，「裝狗屎咪唔使咁貴囉」，肥媽都話都可以負擔得到；而謝展寰指，希望市民改變習慣，「揼少啲、慳多啲」。

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責任編輯：TOPick港聞組