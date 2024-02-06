【垃圾徵費】謝展寰與肥媽合拍宣傳片　解答徵費實施後如何處理「狗屎」

▲ （大嘥鬼Facebook影片截圖）

垃圾徵費押後至8月實施，環保署最新找來早前「鬧爆」垃圾徵費「垃圾、黐線」、推出指定垃圾袋「跟環保背道而馳」且回收配套不足的明星「肥媽」與環境及生態局局長謝展寰一同拍宣傳片。

宣傳片中，肥媽拿著裝滿垃圾的指定袋在屋邨「偶遇」局長，即問「你唔係嚟找我晦氣啊嘛」，隨後亦表示自己真的不知道「應該點做」，謝展寰便打開其指定袋，告知很多物品均能夠回收，並帶肥媽到附近的回收便利店，親自指導如何使用回收設施，以及回收儲分後有何「著數」，其後又再示範如何使用廚餘機。

肥媽亦提出私人問題，問及家中養了6隻夠，每日有12「篤屎」該如何處理，謝展寰解答指，「屎」涉及衛生問題，確為垃圾，但可以用售價3毫的3公升袋裝妥即可，「裝狗屎咪唔使咁貴囉」。

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責任編輯：TOPick港聞組