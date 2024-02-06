【農曆新年】1500內地團訪港　旅監局籲登記店做好分流

▲ 旅監局及海關今早聯合行動，到九龍城及紅磡一帶的登記店舖巡查，提醒負責人做好農曆新年接待旀客工作。（旅監局圖片）

農曆新年將至，入境處預計由本月9日（除夕）至17日（年初八），9天共有逾750人次經各口岸進出香港，其中約600萬人次以陸路口岸進出。旅遊業監管局昨表示，預計新春期間8日共有1,500個內地團訪港，共約6.3萬人，平均每日近190團，較2019年同期日均174團，增加約8至9%；署方預計年初二及年初三是內地團訪港高峰，日均220團，該2天平均每日近9,000名內地團客訪港。旅監局昨同海關到逾10間登記店舖巡查，提醒做好分流安排。

入境處預計，陸路出境繁忙日子為本周日（年初二），出境人次約46.1萬；而入境高峰期為下周二（年初四），入境人次約60.7萬。羅湖、落馬洲支綫及港珠澳大橋口岸非常繁忙，每日平均分別約有17萬、15.8萬及10.5萬人次出入境。

年初二初三內地團高峰

旅監局執行總監吳浩然表示，去年10月中旬至11月上旬，即十‧一黄金周後，訪港內地團曾經回升至每日300至400團，之後再度回落。他說，局方預期，今個農曆新年的內地團會稍多於平日，平均每日約190團，亦會較疫情前2019年同期日均174團，多約8至9%；他說，由於導遊及旅遊巴司機不足，每團人數亦增至約40人，即每日有約7,600人。而2019年農曆新年，每日平均174個內地團，日均有5,022人，每團不多於30人。

吳浩然說，署方料年初二及年初三是內地團訪港高峰，日均約220團，即每日近9,000內地團友來港，並且大多數用蓮塘口岸出入境。他說，相比全日出入境客量，團客數量不會對口岸構成壓力，而且當天入境高峰，同港人出境高峰，入境處都有足夠人手處理過關人流。

巡查登記店防強迫購物

為確保新年期間旅客暢順，旅監局今早（6日）聯同海關到尖沙咀、九龍城、土瓜灣、紅磡逾10間登記店鋪巡查，並提醒負責人做好接待旅客工作；其中按照登記店已簽署附加承諾，除了旅行團在九龍城區的登記店購物，不可在土瓜灣區用膳外；九龍城區登記店亦已按照店舖大小、人手、店外泊車位是否足夠，以及鄰近民居等因素，已訂定相關店鋪同一時間可接待旅行團數量，以免阻塞街道，今早巡查亦已提醒店鋪有足夠人手接待，並做好分流旅行團到訪時間，減少對鄰近居民影響。

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吳浩然又指，現時旅客在登記店購物，仍享用6個月百分百退貨保證，因此去年涉及登記店購物的求助及投訴只有19至20宗，「不排除有部分自己到店舖成功退貨，但若已拆開包裝及使用，則有灰色地帶，要視乎個案而定，署方會協調投訴。」他指，旅監局及海關都會在新年期間加強巡查，防範強迫購物等行為。

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記者：吳雋妍