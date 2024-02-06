【國民教育】教育局更新指引：所有中小學須教區旗區徽象徽意義

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本港中小學自2022年起須每周舉行一次升國旗儀式。教育局因應經修訂的《區旗及區徽條例》更新指引，要求所有中小學，包括特殊學校，須教授學生國旗及國徽的歷史及精神、區旗及區徽的象徵意義、國旗及區旗升掛及使用的規範，以及在升國旗儀式和任何儀式中升區旗時當守的禮儀。

根據現行指引，中小學須於每個上課日（遇有熱帶氣旋及/或持續大雨等惡劣天氣除外）、元旦日、七一及國慶日升掛國旗，以顯示對國家的尊重及提升師生的國家觀念。學校如有足夠旗杆，在升掛國旗的同時亦應同時升掛區旗。

另外，中小學必須每周舉行一次升國旗儀式，且須在期間奏唱國歌；並於元旦日、七一及國慶日或前後的上課日舉行升國旗儀式。教育局亦強烈建議學校在開學日、畢業禮、陸運會等「重要的日子和特別場合」舉行升國旗儀式。

幼稚園方面，則可考慮其校舍空間、設施、環境等因素，在條件許可下，盡可能參照中小學的規定升掛國旗和區旗，及舉行升國旗儀式。若備有可移動式旗桿，即使因校舍空間、設施、環境等限制，而未能在每個上課日升掛國旗和每周舉行一次升國旗儀式，亦須在舉辦慶祝元旦日、七一和國慶日活動舉行升國旗儀式。

教育局亦鼓勵國際學校及其他只提供非本地課程的私立中小學及幼稚園，參照上述規定，並按學校實際情況，安排升掛國旗和區旗，及舉行升國旗儀式，讓不同種族或國籍的學生可了解身處國家的文化及歷史。

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責任編輯：梁薾心