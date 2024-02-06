【DSE內地試場】內地國際試曾洩試題4考場「停賽」　考試日始運送試卷加強保安

▲ 今年將首設文憑試內地試場。

多項國際考試早年引入內地，惟去年底便發生了洩漏試題風波，4間懷疑涉事的內地試場立即遭相關考評機構勒令「停賽」，涉事考試立即加強保安，包括安排於考試當日才運送試卷，比起考評局擬於考試日之前運送試卷到內地學校的安排更嚴格。

根據劍橋大學國際考評部官網早前公布，去年11月在內地舉行的國際高級程度會考（IAL）的數學科、進階數學科、物理科，以及經濟科考試，均在開考前外洩試題。

考評機構事後取消或更換涉事試題等，並採取額外措施保障試卷安全，包括在考試日當日的「重要時刻」前短時間內才運送試卷，並在安全儲物室加裝閉路電視，要求所有內地試場遵守額外安全規定。

考試日始運送試卷 加裝CCTV

據機構當時致函學校表示仍在調查，但已暫時取消4個內地試場資格，並指如有學生作弊，亦會被取消資格，並禁參加考試。機構信函提到，試卷顯然「在少數情況下」未有得到保護，故提醒所有學校共同承擔確保考試安全的責任，並確保所有相關人員接受培訓。

機構網頁顯示，目前在內地擁有400間學校試場，其中包括率先獲批成為DSE內地「與考學校」之一的深圳香港培僑書院龍華信義學校。

教育界立法會議員朱國強指，上述考試由考試機構舉辦，相對今次中學文憑試（DSE）內地試場涉及本港及內地政府合作，定必更嚴謹，且考評局在試卷保安具經驗，相信洩漏試題機會低，並呼籲考評局盡可能公開透明，讓公眾了解首次在港以外地方舉行的文憑試安排。惟他指，香港《考試及評核局條例》在內地管轄權很有限，倘有人在內地洩露題目，理應按照內地法律處理。

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記者：馮琪雅