【DSE內地試場】北上拓DSE開源　考評局有望止蝕？

▲ 考評局開拓內地試場有助增加收入。（資料圖片）

面對中學文憑試（DSE）考生人數持續下跌，若不計政府撥款，考評局在2021/22年度勁蝕4,170萬元。對於今年文憑試將首度開拓內地試場，有校長指措施便利，有助收生，有議員亦認同設內地試場有助局方在內地宣傳DSE，但長遠需開放更多內地試場予內地自修生，才有助考評局「止蝕」。

議員促設更多試場 予自修生

翻查考評局去年發布年報，考評局在2021/22年度錄得1.365億元盈餘，但若撇除政府發放為期4年、合共3.608億元非經常性撥款，考評局在該年度錄得約4,170萬元虧損；有關撥款因應考生人數持續下跌出現赤字而獲立法會財委會批出，並已於2021/22年度屆滿；年報在「拓展文憑試」章節提到，局方具備優勢在大灣區發揮所長，亦能為考評局帶來收入。

有份受惠的與內地試場安排的廣州暨大港澳子弟學校校長譚日旭認為，增設內地試場能便利內地考生，自然會有更多家長考慮安排子女入讀港人子弟學校，有助學校收生。

教育界立法會議員朱國強則指，設立內地試場有助於內地推廣DSE，估計將會有愈來愈多內地生報考，惟現時只有2個內地試場，對考評局提高收入作用不高，認為當局應開放更多內地試場予自修生，才可有效解決考評局財困。

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記者：馮琪雅