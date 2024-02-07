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英王患癌丨查理斯三世罹癌哈里獨自返英探望　英媒：有望與父兄和解

家事百科 10:04 2024/02/07

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查理斯三世罹癌，哈里獨自返英探望，有望與父兄和解。

英國白金漢宮於2月5日公布，英王查理斯三世（King Charles III）確診患癌，但未有透露癌症類別和期數，而居於美國加州的哈里王子將於日內動身，起程返回倫敦探望父親，妻兒不會同行。有英媒形容，這次到訪有助兩父子關係「解凍」。

綜合英國媒體報道，查理斯在白金漢宮發聲明前，已將自己罹癌的消息，私下通知兩名兒子威廉和哈里及3名弟妹，現居於美國加州蒙特西托的哈里，在接獲通知後已立即決定盡快飛回倫敦探望父親。

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不過，據悉哈里的妻子梅根及4歲兒子阿奇及2歲女兒莉莉貝不會隨行返英。《每日郵報》引述一名與哈里關係密切的消息人士稱，哈里決定盡快回英，陪伴在父親身邊。

曾拍紀錄片出自傳抨擊皇室

39歲的哈里王子與夫人梅根在2020年淡出皇室，並移居美國，夫婦先後拍攝Netflix紀錄片及在自傳《Spare》抨擊皇室，引發軒然大波，亦導致哈里一家與皇室關係跌至冰點。

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有專家認為，這次探望為哈里及皇室兩方關係帶來解凍希望，並令查理斯與哈里父子重修舊好。然而有專家亦擔心，哈里趕回英國，顯示了查理斯病情的嚴重性。

此外，哈里這次亦有望與哥哥夫婦威廉王子及凱特王妃修補關係，凱特動腹部手術時，哈利夫婦有聯繫對方慰問，似乎是想破冰，不過仍要視乎威廉是否願意跟哈利見面。

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責任編輯：王明芳

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