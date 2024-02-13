校園直擊｜黃永樹小學辦中華文化日喜迎龍年　讓學生寓遊戲中學習中華文化

▲ 保良局黃永樹小學舉辦龍年相關的中華文化日。

農曆新年是傳統節日，不少學校趁農曆新年前後舉行中華文化日，趁機與學生分享中華文化。TOPick今年走入將軍澳的保良局黃永樹小學，保良局黃永樹小學今年舉辦與龍年有關的中華文化日，學校為了增加新年的氣氛，在校園多個地方佈置有龍年元素打卡熱點，讓師生一同感受新年的喜氣洋洋的熱鬧。

最新影片推介︰

陳瑞良校長表示，學校會在不同節日中提供季節限定的環境創設，例如中秋節會掛滿花燈、聖誕節會放置大型的聖誕樹裝飾。今年適值龍年，學校也特意以二龍戲珠作為龍年的主題裝飾，讓師生和家長一起感受喜慶的節日氣氛。陳校長指，更希望帶出一團和氣的願望。

二龍戲珠的故事是源自一個古老傳說，喻意是互相尊敬、謙讓包容，其實有家校合作，一團和氣的願望。

新年祈望也是一個傳統的習俗，保良局黃永樹小學又藉此舉行全校學生硬筆書法比賽。陳校長解釋，中國人在農曆新年期間有貼揮春的傳統習俗，無論是學業猛進，出入平安、萬事勝意……各式各樣的揮春語句本身已是代表了同學對新年的不同願望。

學校舉行硬筆書法比賽，除了讓學生培養書寫端正的態度，學校更特意在校園選了一棵大桔樹，還在樹上掛滿了學生的書寫的揮春，使它成為一棵桃紅艷艷的許願樹，增添了濃濃暖暖的新年氣氛。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

陳校長續稱，學校會在年初十開市（農曆新年假期後的第一天），當天會舉行中華文化日。學校的中鼓隊和舞獅隊也會向同學和家長獻瑞，又會讓學生參加由家長主持的攤位遊戲，還會試食新年湯丸。屆時，學校更會擺放中式大鼓，讓學生擂鼓祈願。陳校長說，擂鼓祈願，就是希望把心願隨鼓聲上達天庭，讓神明聽到真誠的祈求，實現大家的願望。

近年，教育局提倡學校加強推動中華文化，保良局黃永樹小學就是要從細節中做起，每一項活動背後都藏有傳統精神的意義，讓學生寓遊戲中學習中華文化的風俗，用的都是專業的心思。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

12月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯︰王明芳