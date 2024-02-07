新年利是︱人妻為環保重用舊利是封　奶奶嫌肉酸：少少錢都要慳

▲ 人妻為環保重用舊利是封，奶奶卻嫌肉酸。

【利是/利是封/派利是】農曆新年將至，相信不少人都開始準備封利是。近日一名人妻於網上發文，表示為了環保，選擇重用舊利是封，不過奶奶卻直指「好肉酸」，問她「點解嗰少少錢都要慳」。帖文引起網民熱議，有人認為重用利是封沒有問題，亦有人表示「唔吉利」。

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該名人妻於香港討論區以「奶奶竟然話重用利是封好肉酸」為題發文，指丈夫今年原本打算派電子利是，但想到部分人有未必有使用電子收款的習慣，最後決定兌換新鈔，派發實體利是。

早前奶奶問起樓主在哪裏購買利是封，她表示為了環保，每年都會收集新淨、美觀的利是封重用，加上購物時經常會贈送利是封，公司亦有派發，因此沒有額外購買。

不過，奶奶卻認為重用利是封「好肉酸」，又表示「點解嗰少少錢都要慳」，之後更購買了幾包利是封給樓主。樓主對此感到不解，「想環保都有錯嫁咩？」，又表示「我覺得人人都在意入面嘅餡多過個利是封囉」。

帖文引起熱烈討論，有不少網民支持樓主，認為「重用利是封的確係環保，我都會留番啲新淨及特別既利是封重用」、「寧願你執封多$10畀我」、「有啲靚利是封隨時貴過利是」、「留返啲新淨利是封重用係好正常的，反而新鈔先係非必要」。

不過亦有網民表示，「玄學家話，利是封用新嘅好啲，舊嘅利是封，亦可以當廢紙咁去環保」、「其實真係好肉酸，幾新淨都唔係直版」、「唔止肉酸，直情係細菌大交換」、「我都會每年買啲靚靚利是，心情都好啲」。

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責任編輯：王明芳