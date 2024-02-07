時尚速報｜一文盡看4品牌龍年球鞋別注　足步平安龍咁威

中國傳統農曆新年禁忌多籮籮，其中一項是避免在新年後買鞋，因為「鞋」與「唉」發音接近，唉聲嘆氣帶來不吉利，因此，要添置新鞋就不要錯過最後今日的機會了。

▲ 陳凱琳穿上Geox的Spherica EC4.1木龍農曆新年珍藏版球鞋，限量88對。（$8,888/圖片品牌提供）

▲ 除了紅色版本外，亦備有綠色和藍色可供選擇。（$8,888/圖片品牌提供）

Geox

來自意大利的Geox今次的龍年別注球鞋來得誠意可嘉，找來本地手繪工作室The Flying Hawk Studio（成立於2016年的香港手繪工作室，以細緻手工創作為核心，致力創作藝術品）合作推出的SPHERICA EC4.1 農曆新年木龍珍藏版運動鞋。

這一對只限在亞洲發售的別注版運動鞋，右邊外側呈現手繪GEOX標誌，左邊外側則展示了一條栩栩如生的手繪飛龍，象徵「進化」、「提升」與「豐盛」。鞋身應用柔軟的白色牛皮製成，配有金色或黑色鞋踭皮，搭配 925 純銀鞋履裝飾鏈，價位可是品牌首次踏入high fashion領域的作品。

▲ 星運龍須Chuck 70 運動鞋應用啞光龍鱗感提花鞋面，以雙色系帶繞鞋身設計。（$699/圖片品牌提供）

▲ 龍年星運悠遊All Star 運動鞋，採用牛仔鞋面拼接多處龍紋設計，配合金屬龍頭裝飾雙鞋帶。（$649/圖片品牌提供）

▲ 星運龍影印花Chuck Taylor All Star運動鞋，龍形印花鞋面和龍握星圖案鞋舌襯裡。（$549/圖片品牌提供）

Converse

今年運動品牌推出賀年別注情況非常冷清，adidas賀年鞋款欠奉，nike鞋款只在網上流傳，未經證實，而且更傳聞在新年後才公開發售，非常離奇﹗因此，Converse在龍年出現獨大情況，今次品牌一口氣推出6款別注鞋款，將過往鞋款在用色和設計上來一個輕微改動。

▲ 龍年別注版球鞋，鞋內有龍形圖案。（$6,600//圖片品牌提供）

▲ 龍年別注版球鞋，鞋內有龍形圖案。（$6,600//圖片品牌提供）

▲ 這一對米白麖皮loafer亦是龍年別注版。（$5,900/圖片品牌提供）

Tod's

一直以來，Tod's每年都會推出不同節日的別注版鞋履，而為了龍年亦一口氣推出3個鞋款，包括招牌式的豆豆鞋、運動鞋和loafers，鞋內飾以雙龍圖案與Tod's標誌，設計未算有太大突破，繼續秉承品牌固有設計，穩打穩紮，驚喜有待發掘。

例如最搶眼的是星運龍須Chuck 70別出心裁地運用了紅色鞋帶寓意星運時刻環繞，鮮紅色鞋帶圍繞鞋身的設計令大家耳目一新。而其他鞋款包括星運龍影印花Chuck Taylor All Star運動鞋和龍年星運悠遊All Star 運動鞋則在鞋面素材上花功夫，例如換上龍形印花等。

▲ 在外地網站找到nike的賀年別注球鞋，但本地官方網站未見影蹤。（人民幣$2,599/網上圖片）

Nike

Nike龍年鞋款不動聲色，本地官方網頁亦未有提及，只在外地網站看見小道消息，因此，會否在香港發售仍然是個謎，這一款金雕玉砌的Air Force I用上傳統龍形織錦面料製造，有一種「老外」處理中國元素的感覺，漂亮與否見仁見智。

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產品查詢：Converse（3514 9319）、Geox（2772 2131）、Tod's（2199 7752）

記者：何偉雄