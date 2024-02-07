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狀王之王X香港小姐丨陳楨怡為拍劇獻第一次　 曾被揭黑歷史成功洗底【多圖】

娛樂 12:12 2024/02/07

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熱門 美斯 新手爸媽 金像奬2024 農曆新年2024 高才通 狀王之王 中一面試 MIRROR 區區有好校 名校專區

陳楨怡（Celina）有份參演劇集《狀王之王》。

由王浩信、姚子羚、金剛、王子涵、陳楨怡、林子聰、張達明等演出的劇集《狀王之王》，劇情早前講到宋世傑（王浩信飾）在仵作念珊珊（陳楨怡飾）幫忙下尋求新線索，發現林惠敏（鄧伊婷飾）曾經生育。

首演古裝喜劇的前港姐亞軍陳楨怡（Celina），她的出現將引發宋世傑太太玲瓏（姚子羚飾）連環打翻醋埕！玲瓏更出手遮掩珊珊胸部確保宋世傑「非禮勿視」一幕，配以Celina的詫異眼神，十分好笑！

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狀王之王丨Celina為劇集獻「第一次」

Celina謂最難忘是經常要隨身攜帶的藥箱：「以前啲藥箱原來成個用實木做，比較重，拍嘅時候可以順便練吓手臂力。」

Celina又透露為了演得更加神似，不但事前做足功課，還看了人生第一次中醫：「我去咗橫店中醫館度睇我人生第一次中醫，仲試埋針灸，我之前未試過，因為本身驚針。因為我拍劇都有施針嘅場面，所以主要要體驗吓個流程。我另外都有睇啲關於仵作嘅劇，去學吓啲揸刀手勢同埋點樣處理啲解剖工具。」

除了學手勢，Celina坦言還要背大量資料：「我劇入面有間中醫館，裏面有個百子櫃。拍之前我有去個中醫館度熟習環境，去記吓啲中藥擺喺邊，因為拍嗰時我要非常熟個櫃。另外我都要花時間記啲中藥名，有啲真係好長。」

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狀王之王丨Celina獲姚子羚照顧

談到與姚子羚首度合作，Celina坦言初次與對方見面時有點害羞，幸好子羚相當平易近人：「佢好warm，我第一次見到佢已畀佢融化，當時我好怕醜，好想say hi又唔敢，但Elaine（子羚）已經好熱情。大家相處咗三個月，Elaine同子涵真係好似大姐姐咁好照顧我，好有家嘅感覺。」

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狀王之王丨最難忍笑

Celina又謂就算不用開工，也會到拍攝現場探班，導演林子聰也大讚Celina好學又可愛，Celina說：「呢套劇拍攝氛圍真係好好，每日都好開心，好期待開工之餘又會笑住咁收工，成日都笑到肚痛，所以最難係忍笑。我哋就算唔使拍都會去探班，因為齋睇都已經好開心。」

談到最難忘一幕，她透露是針灸場口，皆因她多次幾乎誤拮姚子羚：「因為速度要求好快，但拍嗰個角度又好難睇清楚施針個位，所以好多Take都爭啲針咗落子羚度，我自己都拍到滿頭大汗。」

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狀王之王丨曾被爆「一腳踏七船」

在2022年1月起，Celina被爆除了與已公開的男友交往外，同時搭上西貢地主之子兼前歌手周子揚，與對方發展地下情達一年半，實行「一拖二」。

而周子揚接連向傳媒稱與Celina為真愛、女方不公開關係，不過再有「爆料人」公開約會合照、短訊截圖，其後更指Celina為煙民，再於剛過去的情人節大揭女方於TVB「一拖七」，花生不斷！ 

現身在橫店拍劇的Celina終於在2月15日在社交平台回應事件，稱自己知道要承擔後果、並向被連累的TVB同事道歉。

她以74字回應兼道歉：「當決定放下一段病態的關係時，已準備要面對今天的種種。自己做錯的事，知道要承擔後果，但如今拖連到我的同事，我必須向他們道歉，因為我錯誤的選擇而影響到他們，非常對不起！」  

在事件過後，她努力洗底，玩運動又畫畫，更拜師學劍術並在公開比賽中獲得獎牌。

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狀王之王丨2020年港姐亞軍

Celina因有模特兒身型，一直是三甲大熱。她在個人社交平台可見Celina經常分享旅行照片，23歲已周遊列國，曾到法國巴黎、莫斯科等地，加上周身名牌手袋及飾物，被外界推斷來自富裕家庭。

有讀者爆料，Celina在英國留學時已是風頭人物，加上喜歡夜蒲，常放學後便去夜店耍樂，喜歡四處「收兵」。不過她已否認有夜蒲，表示只是校內正常社交。而她在參選港姐時與戴祖儀的前度拍拖。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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