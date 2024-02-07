【捐心呼籲】48歲郭浩榮急需換O+型血心臟續命　妻子：珍惜現有相處時光

▲ 瑪麗醫院作出緊急換心呼籲。（陳靜儀攝）

瑪麗醫院48歲男病人郭浩榮，去年底確診缺血性心肌病，曾反覆心臟衰竭，目前心臟功能只餘20%，需緊急換心續命，位列O+型血病人移植名單首位，未來2至3周為移植黃金期。郭太今日（7日）哽咽稱，丈夫為好先生、好爸爸，除了為家庭經濟支柱，包辦日常大小事務，亦與女兒關係非常融洽，「現時珍惜每日僅有相處時光，很希望丈夫獲捐心，健康出院。」

郭浩榮身高168厘米，體重57公斤，血型為O+，已婚有一名13歲女兒。他去年12月3日因氣促及胸痛到屯門醫院急症室求醫並入院，確診缺血性心肌病，11日出現心室性心搏過速，有生命危險，需接駁人工心肺機。同月17日轉送瑪麗醫院心胸外科深切治療部跟進，數日內移除人工心肺機，並先後植入左右心室輔助裝置，代替心室功能，惟至29日心室性心搏過速持續，需進行消融術以恢復正常心率。

郭浩榮的右心室情況在上月6日好轉，獲安排移除右心室輔助裝置，但12日再度持續出現心室性心搏過速，進行第二次消融術，至27日情況仍然反覆，右心室出現衰竭，需重新接駁右心室輔助裝置。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

至上周五（1日），郭浩榮心室性心搏過速加劇，植入心臟起搏器，作為接受心臟移植的過渡性治療，醫生評估其心臟功能只餘20%，被納入心臟移植輪候名單，目前於同血型及體型病人中，位列移植名單首位。

郭太指，先生任職機械維修，每周工作6日，放假時會一起飲早茶和逛街，最遠會去深圳玩樂，生活平靜，身體亦沒有甚麼大病，只是間中患感冒，及近期首次確診新冠肺炎。她形容先生是好丈夫，工作認真，亦非常照顧家人，「大事由他話事，連換床單、倒垃圾等生活瑣事亦從不推搪。」

除了好丈夫，郭浩榮亦是一名好爸爸，在女兒襁褓之時為其更換尿片，到長大後一起逛街吃飯，父女兩感情非常好。郭太稱，女兒得知爸爸全身插滿喉管後，不但嚇到哭泣，亦變得沉靜寡言，需社工跟進情緒，「每日放學都問爸爸的情況，很害怕失去爸爸。」

身為家庭經濟支柱的丈夫病發後，郭太除了做兼職支撐生活，每日亦不辭勞苦，來回花費3至4小時，由屯門遠佂港島照顧丈夫，惟受深切治療部探訪時間所限，每次只可陪伴丈夫2小時。她指，丈夫經常說「很想念你，見你的時間好少」，十分珍惜目前相處的每分每秒。

郭太亦稱，每日在深切治療部，見盡不少與丈夫狀況相似的病人，「知道捐出心臟是一個很艱難的決定，非常大愛，病人若在垂危中獲得健康心臟，亦是很幸運」，期望丈夫可以遇到有心人，獲得重生機會，健康出院把愛延續下去，她會在期間堅強努力照顧家庭。

郭浩榮的弟弟郭浩強則說，哥哥不但照顧長者和同輩，亦十分愛惜後輩，做每件事都專心致志，希望有心人捐心「令他有更多機會，繼續做專心做的事。」

葛量洪醫院心臟內科顧問醫生黃加霖表示，郭浩榮的心臟有心血管閉塞，導致不能為心臟提供足夠血液、心臟肌肉嚴重壞死，心臟多處的受損疤痕亦影響供血和引致惡性心率，即使嘗試用藥物，甚至進行多次入侵性消融術，仍未能完全鎮壓惡性心率，目前心臟情況相當嚴重和不穩定，極度依賴機械輔助裝置和合適心臟，以延續生命。

瑪麗醫院心胸外科顧問醫生李岸政稱，使用機械輔助裝置雖然有助爭取時間等候合適器官 ，惟很易引發併發症，包括血塊積聚和剝落流進其他器官、流血發炎及感染等，可突然在短時間內致命，故郭浩榮的黃金心臟移植時間為2至3周內，「若獲得合適移植，相信他有很好的治療機會，可從投社會，甚至回復正常生活。」

被問及會否協調移植內地心臟，黃加霖說希望在現行機制底下，於香港尋求合適捐贈者，但無論來自甚麼地方，如果合適亦會考慮嘗試和協調。

本港目前有約76人輪候換心，去年共進行8宗心臟移植手術，今年則未錄得任何個案。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：梁薾心