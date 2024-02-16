餐廳情報｜再與上海美術電影製片廠經典動畫合作　內地必勝客「五寶鬧新春」好吃又好玩

龍年新春，內地必勝客再度與上海美術電影製片廠經典動畫聯手合作，不僅讓葫蘆娃給大家發紅包，還有廣受歡迎的中國動畫人物，包括孫悟空、哪咤等五寶鬧新春，再次掀起一股中國動畫熱潮！

▲ 一家大細一齊食夠溫馨

其實早於兩年前，必勝客已聯動上海美術電影製片廠經典動畫，今年的「五寶」玩具更是映襯著春節的喜慶氣氛，有趣又吉祥！孫悟空的金箍棒能長高，哪吒公仔祝大家「恭喜發財」，葫蘆娃不僅會唱歌，還能發紅包，還有會「盤串」的轉運抓蟆和手提桃花燈的狐女，五個萌力十足的中國動畫形象，互動趣味創意十足，吸引了各年齡層的消費者前往門市打卡。

▲ 好味

另外，必勝客在新春共推出18款新品，包括冠軍大師雪花和牛披薩、金獎芝士奶香卷邊等匠心新作，並推出全新的招財納福三人餐和多人餐，蘊含著必勝客對大家的新春祝福。

▲ 非常熱鬧

在湖南長沙，必勝客在長沙匯金天虹購物中心透過非遺知識講堂、灘頭年畫印製體驗、打卡迎「五寶」、新春市集等環節活動，讓消費者近距離感受非遺技藝的博大精深，以及中國優秀動畫作品所蘊含的東方魅力。除此之外，整個店面進行了「五寶鬧新春」的主題佈置，餐廳佈置不僅有「五寶」和灘頭年畫元素，位於匯金天虹廣場的4號中庭更裝飾有「五寶」角色打卡立牌、灘頭年畫非遺體驗區。喜氣洋洋的場景佈置，展現對新年的美好期待，吸引來往眾多市民朋友駐足拍照。

必勝客表示：「希望透過升級產品、豐富餐廳體驗以及文化週邊的打造等多種維度，讓中國美學深入消費者的日常生活中，致敬中國動畫、推動中國文化在年輕群體中的發展。」

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責任編輯：李惠儀