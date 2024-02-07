樂壇天后丨鄭秀文與林保怡聚會相熟有原因 透露母親身體無恙報平安
天后鄭秀文（Sammi）日前透露早前與一班朋友飛到北海道旅行，原定九天遊最終變成一天遊，先是上機時出現上吐下瀉的情況，隨後當晚抵達不久，收到姊姊電話，指母親身體狀況有問題，肺部急性疾病，須入院治療，令Sammi擔心不已，終決定取消行程回港。
樂壇天后丨鄭秀文透露旅遊時突然上吐下瀉 揭母親急病入院趕回港
她發文表示：
「一月初，身體復原佳，於是四年沒去過旅行的mi, 決定成行去二世古，然後才開始2024年的工作。（p.s. 去年亦因為身體未痊愈，當中亦取消了英國之行和韓國之行喔！）
誰知當晚抵達不久，便收到姊姊電話，告之媽媽的身體狀況有問題， 肺部急性疾病，須入院治療…..
於是mi就跟姊姊們展開不間斷的WhatsApp….
到了第二天，心情仍然忐忑，想到世事無常，mi決定了結行程，訂機票回港。
於是，九天之旅變成了「一天之旅」。
一天就一天吧，既然擔心也沒用，mi提醒自己就儘量放鬆心情跟團友們愉快地渡過唯一的一天。」
不過幸好Sammi指母親現在身體無恙，大家可以放心：
「留一點遺憾下一次重臨會更期待
沒有預告的人生
上帝早已預備並引導著道路
老媽子現在復原了
相信家中有老人家的人都會明白這份心情
無奈留下團員三人在二世古
感激同行團員的體諒」
隨後，Sammi再甫出與日前宣布入圍今屆金像獎男主角的林保怡聚會，大家暢飲歡聚，並留言：「傾到食唔停口，食緊紅豆沙。」相信大家有個難忘飯局。
其實早年保怡就透露了跟Sammi的緣份，二人均是1988年加入樂壇，更在1991年角逐新人獎，不過當時Sammi知悉後，忍不住笑着說：「係咩？幾十年前嘅事，唔記得啦。」
Sammi其中一首歌曲《我不是歌手》，曾特別拍成一連三集迷你音樂劇《我不是...》，當時Sammi更誠邀《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》的兩位主角林保怡及周家怡上陣，之後他們一直保持聯絡。
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撰文 : TOPick柴犬出動