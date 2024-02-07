樂壇天后丨鄭秀文與林保怡聚會相熟有原因　透露母親身體無恙報平安

天后鄭秀文（Sammi）日前透露早前與一班朋友飛到北海道旅行，原定九天遊最終變成一天遊，先是上機時出現上吐下瀉的情況，隨後當晚抵達不久，收到姊姊電話，指母親身體狀況有問題，肺部急性疾病，須入院治療，令Sammi擔心不已，終決定取消行程回港。

樂壇天后丨鄭秀文透露旅遊時突然上吐下瀉 揭母親急病入院趕回港

她發文表示：

「一月初，身體復原佳，於是四年沒去過旅行的mi, 決定成行去二世古，然後才開始2024年的工作。（p.s. 去年亦因為身體未痊愈，當中亦取消了英國之行和韓國之行喔！）

誰知當晚抵達不久，便收到姊姊電話，告之媽媽的身體狀況有問題， 肺部急性疾病，須入院治療…..

於是mi就跟姊姊們展開不間斷的WhatsApp….

到了第二天，心情仍然忐忑，想到世事無常，mi決定了結行程，訂機票回港。

於是，九天之旅變成了「一天之旅」。

一天就一天吧，既然擔心也沒用，mi提醒自己就儘量放鬆心情跟團友們愉快地渡過唯一的一天。」