出外旅遊度年歲　小心增感染病毒風險　醫學界建議「溝針」提升新冠免疫效果

新年將至，相信不少港人已計劃出外度歲慶祝！不過，隨著人與人接觸機會上升，將使病毒的傳播風險增加，例如交通擁擠的機場、火車站和旅遊景點，以及人群聚集的派對和節慶活動，都可能成為病毒傳播的溫床，加上世界各地不時出現新的新冠病毒變異株，更有機會增加感染的風險。香港大學醫學院內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅教授推斷，新的變異病毒株離不開Omicron家族譜系，相信市民可以透過「溝針」，即接種現時不同品牌的XBB預防疫苗加強劑去提升免疫效果，減低出現重症的風險。

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香港大學醫學院內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅教授表示，現時社會上比較流行的是XBB變種病毒株及JN.1變種病毒株，兩者都是來自Omicron家族譜系，病毒的傳播速度比較快，但致命性一般，預測病毒每隔兩星期左右便會出現新的變種，未來更將不斷有新的病毒株去取代過往的病毒株。

孔教授預期新變種病毒的傳染性會愈來愈高、免疫逃逸度亦相當高，但致命性會愈來愈弱，一旦感染後的病況可能會越來越短及越來越輕，不過對長者及長期病患者，例如曾接受幹細胞移植患者、腎肝移植人士，又或是血癌病人、癌症病人、嚴重糖尿病患者，由於他們的免疫力較差，一旦感染新冠病毒之後出現重症風險則比較嚴重，值得關注。

▲不少港人計劃在農曆新年假期出外度歲，但要小心隨著人與人接觸機會上升，感染新冠病毒的風險增加，應及早預防。

曾接種滅活疫苗長者 再度感染後重症入院

要預防重症的風險，年長人士及高危的長期病患者可以接種最新的XBB疫苗加強劑。孔繁毅教授說﹕「以瑪麗醫院來說，傳染病病房內佔大部分的都是新冠重症個案；亦都見到社區的數字慢慢上升，大部分是長者及長期病患者。在臨床方面我們都看到有打了三、四針、五針科興人士都是重症入院，他們即使接種了科興滅活疫苗後有少少作用，但是一、兩星期後，已經沒有了所有抗體。如果轉打mRNA疫苗的平台，其抗體反應可增加數十倍。」

▲老年人或高危人群感染新冠病毒變異株後，出現重症的機會相對較高，醫學界呼籲高危人群盡快接種疫苗或加強劑。

研究指轉用不同品牌mRNA疫苗 可提高保護

孔繁毅教授表示，現時政府已引入兩款XBB疫苗加強劑，包括復必泰及莫德納的mRNA疫苗，兩款均是有效的預防疫苗，整體來說保護性都是很好的，若市民過往曾接種復必泰後，現在轉打莫德納的mRNA疫苗加強劑，整體抗體的免疫力會再高一點，特別是長者 (60 歲以上) 以混合接種形式接種 mRNA 疫苗作加強劑，可獲得更高的抗體效果及更高的中和抗體反應。

他補充指，現時的XBB疫苗是mRNA平台，XBB疫苗雖然與JN.1不同，但已是最接近、對JN.1也有足夠保護力及良好免疫反應，強烈建議曾接種科興、滅活疫苗平台人士盡快接種XBB疫苗。

除了接種XBB疫苗加強劑外，孔繁毅教授亦呼籲市民，特別在最近數個月內、冬季新冠及流感高峰期間，一旦處身室內或人多的地方時都應戴上口罩，例如是乘坐巴士、地鐵時最好都戴上口罩保護自己或其他人，如果在辦公室遇到有同事有身體不適，遇上開會時都可以考慮戴口罩。至於室外地方，孔繁毅教授表示，由於換氣率很高，相對比在負氣壓病房更高，市民一般則毋須戴上口罩。

香港大學醫學院內科學系傳染病科

主任及講座教授孔繁毅教授

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