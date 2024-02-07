偷拍風波｜IG驚現偷拍專頁逾9000人追蹤　女生坐港鐵巴士遭評頭品足：移動A4紙

▲ IG最近驚現一個偷拍專頁已有逾9000人追蹤，偷拍了不少坐港鐵巴士的女生。

女士們出街要小心！IG驚現一個偷拍專頁，專門在交通工具上偷怕性感女生，有女網民發現其暗戀對象有追蹤該專頁，即時失去好感，她更要求網民一起檢舉。不過，帖文卻引來男女網民爭論。

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該名女網民直指該有問題的IG專頁叫「講女日報」，目前已有超過9,000人追隨，近期大部分照片都是在地鐵、巴士和街頭上偷怕性感女生，而圖片帖文下的留言，對被偷拍女性的身材評頭品足，如「好大包」、「對腳好粗」、「有啲肉地」、「消失的事業線」、「移動A4紙」等。

女網民驚見暗戀對象是專頁粉絲崩潰

女網民更發現，自己一直暗戀的對象有追隨該專頁，「即刻一啲好感都冇」。她呼籲網民一齊檢舉，「如果有一日你喺地鐵淨係拎起個電話，都俾人懷疑你偷拍，唔好覺得好冤枉，因為你follow咗呢啲page，都有份支持偷拍呢個行為。」

男女網民掀罵戰

帖文引來男女網民罵戰，不少女網民直斥「某啲男人真係好嘔心」、「其實已經係刑事罪行」、「當女人係乜嘢，真係好唔鍾意偷拍風氣，越嚟越猖狂」、「有冇諗過自己有家姐阿妹可能都會被偷拍」、「你作為男人都唔想自己女朋友、屋企人比人影掛？」有女網民提醒女生要帶眼識人，認識一個男生前，先看看他有沒有追隨這些問題IG專頁。

不過，部份男網民則認為那些被女生穿著性感，目的都想被觀賞，「望係基本嘅尊重」、「衫又係你哋襯，妝又係你哋化，望係基本尊重，欣賞人之常情」，有男網民更多謝樓主，因而得知該專頁的存在，馬上去追隨，又懷疑樓主是曲線宣傳。

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責任編輯：王明芳