  • 16°C
香港時間 : 2024207日 (週三) 17:21
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 美斯 新手爸媽 會員有獎 農曆新年2024 金像奬2024 高才通 中一面試 MIRROR 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【天氣報告】天文台發出寒冷天氣警告　今晚至明早顯著轉冷及有幾陣雨

社會 16:26 2024/02/07

分享：

分享：

熱門 美斯 新手爸媽 會員有獎 農曆新年2024 金像奬2024 高才通 中一面試 MIRROR 區區有好校 名校專區

明日顯著轉冷及有幾陣雨，市區一夜急降7度。（資料圖片）

天文台今日（6日）下午4時20分發出寒冷天氣警告。受東北季候風及一道廣闊雲雨帶影響，本港今晚至明早顯著轉冷及有幾陣雨。市民應留意天氣變化，注意保暖，多穿禦寒衣物，並關顧長者及慢性病患者。

天文台表示，一道廣闊雲帶正覆蓋華南。預料一股東北季候風補充會在今日下午逐漸影響廣東沿岸地區。今日多雲，有幾陣雨，初時沿岸有薄霧。吹和緩至清勁東風，稍後轉吹北風，市區氣溫顯著下降至午夜最低約14度，新界再低一兩度。

童學園
校長專訪︱曾為健康停工結婚30年展新里程　聖士提反書院新校長：感謝丈夫支持

一股東北季候風補充會在今日下午逐漸影響廣東沿岸地區，同時受一道廣闊雲雨帶影響，未來兩三日該區天氣寒冷。一股乾燥的大陸氣流會在農曆新年假期為華南沿岸帶來大致良好的天氣，該區日間氣溫回升，日夜溫差較大。

天文台展望，明日（8日）顯著轉冷及有幾陣雨，除夕（9日）及年初一（10日）早晚寒冷，最低氣溫約11度左右。農曆新年假期部分時間有陽光，日夜溫差較大。

點擊圖片放大
+2

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：黃穎津

相關文章

【DSE內地試場】內地國際試曾洩試題4考場「停賽」　考試日始運送試卷加強保安
22:26 2024/02/06
【DSE內地試場】內地國際試曾洩試題4考場「停賽」　考試日始運送試卷加強保安
【食物安全】印尼辣椒粉「Spicy chili sprinkle」驗出環氧乙烷　食安中心要求回收
22:28 2024/02/06
【食物安全】印尼辣椒粉「Spicy chili sprinkle」驗出環氧乙烷　食安中心要求回收
【DSE內地試場】北上拓DSE開源　考評局有望止蝕？
22:31 2024/02/06
【DSE內地試場】北上拓DSE開源　考評局有望止蝕？
【火警】荃灣劏房起火2人昏迷送院搶救　起火原因有可疑
今日 10:53
【火警】荃灣劏房起火2人昏迷送院搶救　起火原因有可疑
【捐心呼籲】48歲郭浩榮急需換O+型血心臟續命　妻子：珍惜現有相處時光
今日 13:13
【捐心呼籲】48歲郭浩榮急需換O+型血心臟續命　妻子：珍惜現有相處時光

你可能感興趣

【DSE內地試場】內地國際試曾洩試題4考場「停賽」　考試日始運送試卷加強保安
22:26 2024/02/06
【DSE內地試場】內地國際試曾洩試題4考場「停賽」　考試日始運送試卷加強保安
【食物安全】印尼辣椒粉「Spicy chili sprinkle」驗出環氧乙烷　食安中心要求回收
22:28 2024/02/06
【食物安全】印尼辣椒粉「Spicy chili sprinkle」驗出環氧乙烷　食安中心要求回收
【DSE內地試場】北上拓DSE開源　考評局有望止蝕？
22:31 2024/02/06
【DSE內地試場】北上拓DSE開源　考評局有望止蝕？
天氣 新界 農曆新年 天文台

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【美斯甩底】美斯賽前訓練認真射波　東京記者會親身說法
【美斯甩底】美斯賽前訓練認真射波　東京記者會親身說法
2024年龍年布局｜蘇民峰教家居風水布局　趨旺財運桃花運化病化是非
2024年龍年布局｜蘇民峰教家居風水布局　趨旺財運桃花運化病化是非