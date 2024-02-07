【天氣報告】天文台發出寒冷天氣警告　今晚至明早顯著轉冷及有幾陣雨

▲ 明日顯著轉冷及有幾陣雨，市區一夜急降7度。（資料圖片）

天文台今日（6日）下午4時20分發出寒冷天氣警告。受東北季候風及一道廣闊雲雨帶影響，本港今晚至明早顯著轉冷及有幾陣雨。市民應留意天氣變化，注意保暖，多穿禦寒衣物，並關顧長者及慢性病患者。

天文台表示，一道廣闊雲帶正覆蓋華南。預料一股東北季候風補充會在今日下午逐漸影響廣東沿岸地區。今日多雲，有幾陣雨，初時沿岸有薄霧。吹和緩至清勁東風，稍後轉吹北風，市區氣溫顯著下降至午夜最低約14度，新界再低一兩度。

一股東北季候風補充會在今日下午逐漸影響廣東沿岸地區，同時受一道廣闊雲雨帶影響，未來兩三日該區天氣寒冷。一股乾燥的大陸氣流會在農曆新年假期為華南沿岸帶來大致良好的天氣，該區日間氣溫回升，日夜溫差較大。

天文台展望，明日（8日）顯著轉冷及有幾陣雨，除夕（9日）及年初一（10日）早晚寒冷，最低氣溫約11度左右。農曆新年假期部分時間有陽光，日夜溫差較大。

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記者：黃穎津