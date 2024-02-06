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金像奬2024丨爾冬陞簡君晋為鄭啟泰猝逝難過　小寶指姜大衛喜與年輕人合作

娛樂 20:11 2024/02/06

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熱門 美斯 新手爸媽 金像奬2024 農曆新年2024 高才通 狀王之王 中一面試 MIRROR 區區有好校 名校專區

「第四十二居香港電影金像獎」將於4月14日假香港文化中心舉行，大會在今日（2月6日）舉行金像獎記者會，公布19個獎項提名名單。

會後，金像獎主席「小寶」爾冬陞，以及有份參與金像獎頒獎禮製作的《白日之下》導演簡君晋，一同接受在場媒體訪問，小寶笑言：「咁多年都未試過咁緊張，OK啦，因為兩部戲我監製㗎嘛（《白日之下 》及《 年少日記 》），好驚呢個有嗰個冇，夜啲又要心理輔導。而家兩個都有，放心晒！」

至於作品獲提名角逐最佳電影及最佳導演的簡君晋表示，平常心面對。

金像奬2024丨香港電影金像奬公布入圍名單　《白日之下》獲16項提名成今屆之冠

爾冬陞與簡君晋齊受訪。（陳慧安 攝）

金像獎2024丨爾冬陞：金像獎不可有裙帶關係

同時，爾冬陞哥哥姜大衛憑《白日之下》入圍角逐最佳男配角，小寶笑言：「你問佢吖！我諗你（記者）未出世，佢嗰陣已經攞亞太影帝（1970年憑《報仇》獲獎），呢啲我諗佢都唔會太興奮㗎喇，不過我諗年卅晚我都準備買支香檳賀下佢。」

同時，他說：「我都幾開心嘅，佢大我十歲，佢而家好enjoy佢嘅生活﹐好喜歡同各種唔同嘅人（合作），尤其年輕人，佢同年輕人關係好好。我諗佢最緊要享受工作，獎項同片酬唔係佢第一考慮。」

記者問如果姜大衛獲獎，小寶會否親自頒獎，他回應說：「而家咁多提名同我有關，我要鄭重聲明，金像獎係冇人可以操控，唔好以為可以有裙帶關係。」

「第四十二居香港電影金像獎」在假香港文化中心舉行記者會。（陳慧安 攝）

金像獎2024丨為鄭啟泰離世難過

至於《白日之下》囊括16項提名，成為最多提名電影，簡君晋表示： 「有啲斬穫已經好夠。」 而小寶此時才知另一套他監製的《年少日記》有12項提名，僅次於《白日》，他即說笑稱：「又要心理輔導！」簡導即幽默回應：「我哋心理輔導你係咪呀？」小寶聽後大笑著點頭。

另外，日前猝逝的鄭啟泰在過往多年來擔任金像獎頒獎禮現場報幕，對此爾冬陞感觸稱：「睇到新聞我都好唔舒服。我哋冇乜私交，係金像獎見，覺得佢好溫文，一個nice guy，希望佢未婚妻堅強啲。」至於接任人選，稱因為事出突然尚未決定。

爾冬陞與簡君晋齊受訪。（陳慧安 攝）

金像獎2024丨尋找金像獎主席接班人

此外，講到金像獎主席接班，小寶稱過去多年已尋繼任人，無奈仍未出現：「通常呢啲位置（主席），好難靠會員投票、夾硬迫佢做。有啲朋友未必適合，或者冇興趣做。」

他續稱：「可能大家觀感覺得好麻煩好多嘢搞，所以我而家同啲行家講，你哋如果要做主席，其實唔使驚，因為製作、創作方面已經好多人喺度，搵贊助、班底已經好完整，希望考慮下。因為我要湊女呀，要多啲時間畀自己。」

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