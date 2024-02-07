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換心呼籲｜48歲O+型血好爸爸患缺血性心肌病　瑪麗醫院作緊急換心呼籲　太太：盼捐贈者讓丈夫重生

醫生診症室 11:42 2024/02/07

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本港一名48歲O+型血姓郭男子因確診缺血性心肌病，心臟功能只餘20%，心臟移植是唯一根治方法，目前郭先生排在心臟移植輪候名單首位。

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瑪麗醫院今日（7日）召開記者會指，郭先生去年12月3日因出現氣促及胸痛，到屯門醫院急症室求醫。經入院治療，醫生證實他患上缺血性心肌病。他其後於去年12月中出現心室性搏過速，一度出現生使危險，需接駁人工心肺機。

郭先生其後被轉送至瑪麗醫院心胸外科深切治療部治療，先後植入左心室輔助裝置及右心輔助裝置代替心室功能，但病情反覆。在今年2月1日，醫生評估郭先生的心臟功能只餘20%，心臟移植是唯一根治方法。醫生指，郭先生的黃金移植時間約為兩至三周，期間如有併發症恐致命。

郭太會上指，丈夫本身任職機械維修，周一至周六均需工作，是家中的經濟支柱，目前家境較困難。至於丈夫健康，她表示對方一直沒大病，間中有感冒。每次到醫院探望時，丈夫總是表示想念家人，又大嘆見面時間少，因此十分珍惜彼此相處的時光。

至於13歲的女兒與父親關係一直良好，因此當她看見父親在病床上插滿喉時，都十分擔心，害怕失去父親，目前學校亦已有社工支援女兒，郭太因此公開呼籲，盼有捐贈者令丈夫可重生。

 

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手術 心肌病 瑪麗醫院

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