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新手爸媽丨袁偉豪夫婦帶袁咕碌外出食團年飯　張寶兒讚寶貝仔：成餐飯無喊過

娛樂 12:07 2024/02/07

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袁偉豪跟B仔穿父子裝！

袁偉豪去年11月17日榮升人父，愛妻張寶兒誕下兒子「袁咕碌」，轉眼間袁咕碌已經11週大啦！

袁咕碌超乖巧

昨晚（2月6日）袁偉豪一家人外出食團年飯，袁咕碌更是首度外出食飯，而袁偉豪跟B仔穿上橙色父子裝，真是溫馨到爆。

張寶兒於社交平台上載袁咕碌的萌照，她笑稱將兒子「扮成一粒吉」，只因袁咕碌穿上橙色的裝束，雖然首次外出用餐，張寶兒大讚袁咕碌十分乖巧：「成餐飯完全無訓過又無喊過 #成人一樣的存在」。

新手爸媽丨帶寶貝仔袁咕碌外出食團年飯　張寶兒大讚乖巧：成餐飯無喊過

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新手爸媽丨袁偉豪哼歌仔氹兒子睡覺　Ben唔識掃風搞到阿仔嘔奶

袁偉豪父子裝團年

另外袁咕碌第一次坐carseat也沒有扭計，難怪寶兒寫道：「雖然無人抱但好快訓著。」

期間張寶兒捕捉不少兒子的可愛表情包，包括大笑、皺眉和無奈的樣子，而袁咕碌有一個雙下巴仔，真是少爺仔的富貴相。

至於袁偉豪也於IG限時動態上載父子照，他穿上橙色羽絨背心，抱著袁咕碌流露一臉滿足樣。

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新手爸媽丨袁偉豪榮升做人父心情興奮 　大讚囝囝很可愛未改好名

袁偉豪：我開心咗

事實上，當爸後的袁偉豪確實比前寬容，見他轉載Fans的帖文，看到袁偉豪跟來探班的Fans擺出心心手勢影相，比前親切不少。

袁偉豪亦曾坦言當爸後改變很大，他曾於社交網貼出父子照兼寫道：「自從有咗佢，我開心咗，自從有咗佢，我放開咗，回頭一看當日的牙佬，已經變成牙叔叔。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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