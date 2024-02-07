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裸辭老師｜憑10字辭職信爆紅9年後現況曝光　女教師：我只想體驗不一樣人生

家事百科 17:11 2024/02/07

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顧少強8年前一封只有十個字的辭職信在網絡上爆紅。（網上圖片）

人生匆匆幾十年，如何做到無悔、無憾？2015年的一日，一封只有十個字的辭職信在網絡上爆紅，「世界那麼大，我想去看看」，被網友們譽為「最具情懷」的辭職信。轉眼9年已過，當事人顧少強已經刷新了多個不同身份。她，探索世界的足跡又去到哪裡？

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今年44歲的顧少強「八足咁多爪」，除了是心理諮商師，也是一名民宿老闆，更是一名7歲女孩的媽媽。兜兜轉轉，兩年前她又回到了老家河南鄭州，但她強調，

離開不是厭倦，回家也不是妥協。

思考20分鐘決定辭職

回想起8年前嘗在河南省實驗中學任教心理課，當時顧少強要求學生們寫一封信給兩年後的自己，她也開始思考20年後的自己會是怎樣，「教書育人一輩子固然很好，但我突然意識到還有好多夢想還沒實現，於是20分鐘後我便決定辭職。」

顧少強指出，自己每年也會去各地旅行探索，一直也有一個「開民宿」的夢想，所以她強調辭職並非任意妄為，

決定辭職那一刻，有感性、衝動的成分，但理性佔大部分，至少不會讓自己因為辭職陷入窘境。

顧少強每年都會去各地旅行探索。（網上圖片）

當年辭職後，便與伴侶用了100多萬在青城山腳開了間民宿。這8年來，每當顧少強有停下來的一刻，也會有人跳出來質問沒有兌現當初「看世界」的宏願，更有人譏諷，「當年差點被你騙了，幸好沒有辭職。」顧少強無奈道，她並沒有要求別人仿傚自己做什麼，

生活探索從來沒有止步，當初辭職信上的話，並不意味著我要去到多遠的地方，我只是想去體驗不一樣的人生。

此外，顧少強也提到母親的關節出現問題，回到鄭州能作出醫治，而且女兒也到了接受優質教育的年齡，需要為她物色好學校，以上種種，令她作出回鄉的決定。

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坦言那十個字可能「有毒」

重提那十個字，顧少強認為沒有絕對好或壞的定義，視乎當事人怎樣去理解和運用它，

並不是要和現在的人生割裂開來，才能獲得自由和快樂。

所以，如若拿捏不當，便可能成為「毒藥」。

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責任編輯︰王明芳

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