正能量丨獲紅十字會香港人道年獎　職場女強人患乳癌曾崩潰　因一人臨終贈言決助同路人

「乳癌改變了我的人生觀，不再像以前以賺錢為目標！」現年65歲的王天鳳17年前本來是職場女強人，任職跨國公司行政總裁，惟一場乳癌迅即將她原有的人生軌道打亂。患病令她意識到死亡原來可以離自己很近，亦發現自以為強捍的她在病魔面前，竟是非常脆弱無助，因此她萌生與其他同路人共同組織一個病友會的想法。17年後，她不但成功抗癌，更將組織壯大起來，參與人數超過3千人，義工70人，她亦成為2023年度紅十字會人道年獎得主之一。

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洗澡摸到硬塊 拖兩月後求醫

2006年，當時48歲的王天鳳除了是一間法國跨國公司的行政總裁，亦擁有自己的公司，事業可說是相當得意，不過，正當她以為人生順景之時，卻不知病魔已悄悄來臨。她指自己有一天沖涼時突然於心口摸到硬塊，但令人意外的事，當時她未有意識事態嚴重，仍繼續一心投入工作中，足足拖了2個月才去求醫，一開始先看婦科，後來又被轉介看乳房外科，才證實患上乳癌2期，需進行全乳切除手術。她接受訪問指：

「最初摸到那硬塊是沒有痛感，因此我沒有當一回事，仍然繼續忙著工作，直至2個月後，硬塊面積變大，於是便去看醫生......證實患乳癌那一刻，我腦袋是一片空白，亦與其他人一樣問『為何要是我?』、『我是否會死?』」

由做完乳房切除再接受化療治療的大半年時間，王天鳳形容當時自己的情緒頗為崩潰，終日以淚洗臉，亦不願與人傾訴。

受患癌護士啟發 成立組織助同路人

慶幸的是，治病過程中，王天鳳認識了一位亦曾為乳癌過來人的女護士，受到對方的細心開導，她不但慢慢將自己從絕望中走出來，更體會到如何生命影響生命。王天鳳指該名女護士後來又患上胃癌，而且病情並不樂觀，醫生亦只為她作紓緩治療，儘管身體已非常虛弱，但對方於生命最後一刻仍然堅持鼓勵慰問其他病友。

「我問她何不好好休息? 她卻告訴我覺得自己過程中，其實亦非常滿足及開心。我那刻受到了很大啟發、於是便與數名認識的病友商量如何組織一個病友會。」

全球華人乳癌組織聯盟（華人乳癌聯盟）於是在2006年成立，2016年更成功註冊為香港慈善團體，成員由最初寥寥數人，至現在服務超過3千人，義工70人。其轄下的「香港粉紅天使」團隊，亦為不少病患提供多樣化服務，如陪診、線上聊天、醫生問診及淋巴水腫服務。

「當初成立這個組織，是希望一班同路姐妹可以當中心是她們第2個家，在這裡她們可以放下憂心、負面情緒，與一班同路義工盡情傾訴及互相幫忙。」

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患者、照顧者成對方壓力來源

組織成立多年，王天鳳表示乳癌除了為患者身體帶來傷害，亦很多時會影響與家人的關係。她指曾接觸一對年輕的夫婦，太太不幸患上乳癌，抗病過程中，丈夫一直非常貼心去照顧太太的大小事務，卻不知其實這些舉動會為太太帶來極大的心理負擔。

「在太太的眼中，自己小小動作便會觸動丈夫神經，小事至連觸碰一些植物，他便會擔心有細菌入到太太體內；在丈夫眼中，明明自己已經很累去服待太太，但太太卻不明白。」

王天鳳指不少患癌家屬及患癌者本身於抗病過程中，往往飽受極大的壓力，這時如果有同路人義工協調幫助，往往可令雙方溝通有很大改善。她又呼籲政府有關當局加大資源去支援乳癌病人及照顧者家屬，如儘快將海外新式藥身撥入本港藥物資助名冊，以及為有需要的家庭提供更多津貼。

患癌後辭高薪厚職：人生更豐盛

17年過去，王天鳳指自己十分幸運地癌病一直未有復發。問及她的抗癌心得，她指除了飲食生活健康之外，心境轉變或者亦有很大關係。她指自己患病不久，便已經辭任了行政總裁一職；2014年亦決定將自己公司結束，全心投入自己喜愛的組織工作，心靈上得到極大滿足。

「相對以前，我覺得現在自己的人生更為豐盛，這些滿足不是金錢可衡量。」

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記者 : 容惠玲