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美食情報｜內地肯德基花式送祝福　新春推「快發財」大金桶

娛樂 10:38 2024/02/15

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熱門 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

在傳統新年祝福語中，「恭喜發財」絕對是大家使用頻率極高的一個。2024年，肯德基發佈品牌新春賀歲主題：祝你KFC。海報中直接給出對該祝福的解釋——祝你快（Kuai）發（Fa）財（Cai）。用品牌首字母拼讀出的賀歲主題一出，就在網絡上掀起了討論，收穫了很多好評。

「快發財」金桶到 一起發發發

同時，肯德基還在龍年新春特別推出的「快發財」大金桶，不僅內外鎏金設計，並印上應節龍紋，加上金幣和元寶發財元素，整體感覺喜氣洋洋，寓意新春新氣象，來年發發發。完美契合了消費者「新年祈福」的需求。桶內有豐富的產品配置，四個大漢堡，足足十八件，有兩款新品漢堡二選一，還有繽紛新品炸雞與甜品，無論是到店或者外賣到家，都能滿足不同親友的飲食喜好。

「快發財」大金桶非常應節！

攜手故宮博物院 花式送福袋

今年是甲辰龍年，肯德基第四年攜手故宮，在新春期間煥新包裝，外帶包裝變身「福袋」，伴隨著美味的食品進入千萬家。肯德基通過傳承宮廷開筆書福儀式，以御筆與龍紋滿載祥瑞呈現全線包裝，祝願消費者龍年如龍騰飛。

外帶包裝變身「福袋」

上面的福字可大有來頭：康熙帝御筆【永盛福】祝願新年盛世祥瑞滿盈；雍正帝御筆【順遂福】，祝前程似錦順風順水；乾隆帝御筆【長樂福】願福壽天成，平安順遂；嘉慶帝御筆【鴻運福】願美意延年，富貴有餘。對於追求好彩頭又時髦的年輕人來說，提著御筆親書的「福」袋出門逛逛，簡直是新春佳節期間的絕配。

新穎IP玩具迎新春

新年伊始，肯德基這次和老朋友三麗鷗帶來了新春系列，推出單人餐/雙人餐和摸魚快樂餐三重套餐。1月26日起，選購新春三麗鷗玩具套餐1份，便有機會獲得超可愛隨餐玩具。

新穎IP玩具迎新春

此次套餐包括了Hello Kitty、庫洛米、帕恰狗、布丁狗、大耳狗和半魚人漢頓。尤其是可以敲的半魚人漢頓木魚，與其說是擺件，不如說是「賽博養生」實用單品。將之前很流行的賽博木魚搬到了可愛的三麗鷗世界裏，用半魚人漢頓的可愛萌等元素，將木魚與有趣氛圍融為一體，上市沒多久就一搶而空。不少網友表示「心煩了就敲它兩下，感覺好多了」。除了敲一敲，和底座印章蓋一蓋的功能，消費者還自發做了很多二次創作，比如當成筆架，展示招財，放置眼鏡等。

麥玲玲成為快發財好運官

易學大師麥玲玲，在國內也享有極高的人氣，為了更好地傳播「KFC=KuaiFaCai=快發財」，KFC還特別邀請知名的易學專家麥玲玲為快發財好運官，借立春之機，官方微博、視頻號、抖音、b站官方號發佈麥玲玲祝福視頻，讓消費者在龍年裏好運爆棚！

肯德基快發財金桶包裝自2024年1月22日起供應，全國數為309萬套，數量有限，發完為止。活動管道：堂食-櫃台點餐/堂食-自助點餐機/堂食-自助點餐到店自取/外送-肯德基超級APP外送-肯德基宅急送美團外賣平台/外送-肯德基宅急送餓了麼外送平台/外送-肯德基+微信小程式/外送-肯德基支付寶小程式。

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責任編輯：李惠儀

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