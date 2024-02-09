  • 14°C
香港時間 : 2024209日 (週五) 14:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 美斯 新手爸媽 會員有獎 農曆新年2024 狀王之王 高才通 金像奬2024 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美食情報｜肯德基推「快發財」新春大金桶　盛滿全國各地的特產與文化

休閒消費 13:17 2024/02/09

分享：

分享：

熱門 美斯 新手爸媽 會員有獎 農曆新年2024 狀王之王 高才通 金像奬2024 中一面試 區區有好校 名校專區

「快發財」大金桶非常好意頭！

肯德基新春期間推出快發財（Kuai Fa Cai, KFC）大金桶，139元（人民幣，下同）內含18件套，高省95元。以往只叫金桶，今年改了一個全新的名字，叫「快發財『KFC』新春大金桶」，寓意新春新氣象，來年發發發。

金桶採用閃亮金色，並印上應節龍紋，加上金幣和元寶發財元素，整體感覺喜氣洋洋！肯德基快發財金桶包裝自2024年1月22日起供應，全國數為309萬套，數量有限，發完為止。

點擊圖片放大
+2

肯德基金桶盛滿各地朋友家鄉的特產與文化

肯德基的金桶猶如一個神奇的寶箱，將五湖四海精彩絕倫的非遺文化匯聚一堂，徽州魚燈是安徽的非物質文化遺產，傳承人現場繪製的新年魚燈與金桶結合，傳遞「一夜魚龍舞，祝你快發財」的美好祝福。在福建泉州，世遺之美簪花圍與金桶相遇，國家級非遺蟳蜅女習俗之簪花圍，體現了堅韌、勇敢、自強不息的漁女精神，與帶著喜氣、財氣的金桶彼此呼應。

在浙江，金桶裝滿省級非物質文化遺產剪紙描繪出杭州亦古亦今的人文景觀，三潭印月、雷峰塔、西湖文化廣場，更有《白蛇傳》越劇經典場景活靈活現，西湖蓮花、蓮藕造型的南宋糕點與杭州傳統名點定勝糕點點綴，賦予新年好彩頭。

此外，肯德基金桶是充滿童趣的，在秦淮燈會中，一桶「肯德基快發財」，一盞秦淮花燈，充滿新年氣氛；天津的風箏魏作為國家級非物質文化遺產，以其獨特的製作工藝和精美的設計獲得許多大、小朋友的喜愛，栩栩如生的龍頭、用臉譜串聯起風箏的軀幹，無論是室外放飛還是室內觀賞都是一件讓人印象深刻的藝術品！

在四川，最喜慶的代表當屬熊貓，身穿熊貓服的肯德基爺爺玩偶、與pandaful頻道聯名推出的熊貓文創再加上一個憨態可掬的熊貓玩偶，「金桶+熊貓」妥妥最四川、最成都、最金光耀眼。遼寧的金桶裡裝滿了飽滿的凍柿子，作為北方在冬天裡最常吃到的水果之一，臨近年關的柿子更自帶好事發生、事事如意的美好寓意，傳遞東北的真誠祝福。

金桶裡還是清新又浪漫的，在雲南昆明滇池畔與西伯利亞的海鷗和紅玫瑰相遇，當金桶裝進昆明的玫瑰、海鷗與晴空時，彷彿在向大家發出熱情的邀請；在哈爾濱的冬天，隨著「爾濱」成為「凍梨之鄉」，熱乎了全國人民的心。用金桶裝滿凍梨，為大家送上真誠、樸實的祝福，希望在新的一年裡，大家甜甜蜜蜜！
在海南，金桶為你送上清甜的椰子，和金桶一起坐在沙灘上吹著暖暖的海風；沐浴在山東青島的海風中，金桶與青島棧橋、回瀾閣以及盤旋飛舞的海鷗，共同構成了一幅美麗的畫卷，讓人心曠神怡。

金桶也是繽紛、口感豐盛的，在湖北，金桶與湖北人的年夜飯碰撞在一起，協奏出快發財的交響曲。這裡的菜薹、蓮藕、魚圓和肉圓等美味佳餚讓人回味無窮；在山西太原的雙塔公園裡，金桶裡裝滿了山西的特產老陳醋，作為中國四大名醋之一，醇厚的口感和獨特的香氣讓人回味無窮；廣西作為全國的「水果盤子」，金桶裡的水果裝滿廣西人的熱情好客。

肯德基的金桶不僅盛滿了各地朋友家鄉的特產與文化，也裝進了大家對各自家鄉濃濃的眷戀：在天津之眼摩天輪下，「快發財」大金桶裡裝滿了來自天津的美景，隨著摩天輪緩緩升起，整個天津的美景將盡收眼底，可以盡情感受到這座城市的壯麗與輝煌。
在無錫清名橋歷史文化街區中，金桶夜遊其中，一覽「江南水弄堂，運河絕版地」的悠揚古韻，盡享無錫之美、運河之魅；湖南雪後初霽時，「瑞雪兆豐年」的美好祝愿伴隨著肯德基新春金桶的到來，期待歸家的人懷抱著暖暖關懷，安全抵達心裡最美的家鄉。

最新影片推介：

靚太安樂窩
靚太安樂窩｜玄學家樂翊榆分析龍年運程 踏入九運有四類人最當旺

快發財新春大金桶全國上市

快發財新春大金桶（4堡雞版）及快發財新春大金桶（4堡牛版）自2024年1月22日起在全國上市，限9:30-23:00供應，廣東省、福建省、海南省、廣西壯族自治區等部分地區僅限10:30-23:00供應，具體以餐廳實際營業時間為準。在不販售黃金玉米酪酪風味脆皮雞的餐廳，產品將替換為吮指原味雞；在不售賣吮指原味雞的餐廳，產品將替換為黃金玉米酪酪風味脆皮雞。

活動管道：堂食-櫃檯點餐/堂食-自助點餐機/堂食-自助點餐到店自取/外送-肯德基超級APP外送-肯德基宅急送美團外賣平台/外送-肯德基宅急送餓了麼外送平台/外送-肯德基+微信小程式/外送-肯德基支付寶小程式。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：李惠儀

 

相關文章

美食登錄｜帝逸酒店Alva House呈獻「粵．嚐．食」海鮮自助晚餐　經典手工粵菜與時令海鮮列陣
13:49 2024/01/15
美食登錄｜帝逸酒店Alva House呈獻「粵．嚐．食」海鮮自助晚餐　經典手工粵菜與時令海鮮列陣
美食速報｜米線陣限定胡椒豬肚花甲湯米線　必試$10爆漿黑糖糍粑
15:45 2024/01/11
美食速報｜米線陣限定胡椒豬肚花甲湯米線　必試$10爆漿黑糖糍粑
美食速報︳中環日本鮮魚專門店魚屋　免費送帆立貝睇吞拿魚解體Show
15:29 2024/01/12
美食速報︳中環日本鮮魚專門店魚屋　免費送帆立貝睇吞拿魚解體Show

你可能感興趣

美食登錄｜帝逸酒店Alva House呈獻「粵．嚐．食」海鮮自助晚餐　經典手工粵菜與時令海鮮列陣
13:49 2024/01/15
美食登錄｜帝逸酒店Alva House呈獻「粵．嚐．食」海鮮自助晚餐　經典手工粵菜與時令海鮮列陣
美食速報｜米線陣限定胡椒豬肚花甲湯米線　必試$10爆漿黑糖糍粑
15:45 2024/01/11
美食速報｜米線陣限定胡椒豬肚花甲湯米線　必試$10爆漿黑糖糍粑
美食速報︳中環日本鮮魚專門店魚屋　免費送帆立貝睇吞拿魚解體Show
15:29 2024/01/12
美食速報︳中環日本鮮魚專門店魚屋　免費送帆立貝睇吞拿魚解體Show
美食 KFC 餐廳 著數優惠

最高瀏覽

急症室最長等候時間（02月09日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月09日 時間12:05）