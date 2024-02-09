美食情報｜肯德基推「快發財」新春大金桶　盛滿全國各地的特產與文化

▲ 「快發財」大金桶非常好意頭！

肯德基新春期間推出快發財（Kuai Fa Cai, KFC）大金桶，139元（人民幣，下同）內含18件套，高省95元。以往只叫金桶，今年改了一個全新的名字，叫「快發財『KFC』新春大金桶」，寓意新春新氣象，來年發發發。

金桶採用閃亮金色，並印上應節龍紋，加上金幣和元寶發財元素，整體感覺喜氣洋洋！肯德基快發財金桶包裝自2024年1月22日起供應，全國數為309萬套，數量有限，發完為止。

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肯德基金桶盛滿各地朋友家鄉的特產與文化

肯德基的金桶猶如一個神奇的寶箱，將五湖四海精彩絕倫的非遺文化匯聚一堂，徽州魚燈是安徽的非物質文化遺產，傳承人現場繪製的新年魚燈與金桶結合，傳遞「一夜魚龍舞，祝你快發財」的美好祝福。在福建泉州，世遺之美簪花圍與金桶相遇，國家級非遺蟳蜅女習俗之簪花圍，體現了堅韌、勇敢、自強不息的漁女精神，與帶著喜氣、財氣的金桶彼此呼應。

在浙江，金桶裝滿省級非物質文化遺產剪紙描繪出杭州亦古亦今的人文景觀，三潭印月、雷峰塔、西湖文化廣場，更有《白蛇傳》越劇經典場景活靈活現，西湖蓮花、蓮藕造型的南宋糕點與杭州傳統名點定勝糕點點綴，賦予新年好彩頭。

此外，肯德基金桶是充滿童趣的，在秦淮燈會中，一桶「肯德基快發財」，一盞秦淮花燈，充滿新年氣氛；天津的風箏魏作為國家級非物質文化遺產，以其獨特的製作工藝和精美的設計獲得許多大、小朋友的喜愛，栩栩如生的龍頭、用臉譜串聯起風箏的軀幹，無論是室外放飛還是室內觀賞都是一件讓人印象深刻的藝術品！

在四川，最喜慶的代表當屬熊貓，身穿熊貓服的肯德基爺爺玩偶、與pandaful頻道聯名推出的熊貓文創再加上一個憨態可掬的熊貓玩偶，「金桶+熊貓」妥妥最四川、最成都、最金光耀眼。遼寧的金桶裡裝滿了飽滿的凍柿子，作為北方在冬天裡最常吃到的水果之一，臨近年關的柿子更自帶好事發生、事事如意的美好寓意，傳遞東北的真誠祝福。

金桶裡還是清新又浪漫的，在雲南昆明滇池畔與西伯利亞的海鷗和紅玫瑰相遇，當金桶裝進昆明的玫瑰、海鷗與晴空時，彷彿在向大家發出熱情的邀請；在哈爾濱的冬天，隨著「爾濱」成為「凍梨之鄉」，熱乎了全國人民的心。用金桶裝滿凍梨，為大家送上真誠、樸實的祝福，希望在新的一年裡，大家甜甜蜜蜜！

在海南，金桶為你送上清甜的椰子，和金桶一起坐在沙灘上吹著暖暖的海風；沐浴在山東青島的海風中，金桶與青島棧橋、回瀾閣以及盤旋飛舞的海鷗，共同構成了一幅美麗的畫卷，讓人心曠神怡。

金桶也是繽紛、口感豐盛的，在湖北，金桶與湖北人的年夜飯碰撞在一起，協奏出快發財的交響曲。這裡的菜薹、蓮藕、魚圓和肉圓等美味佳餚讓人回味無窮；在山西太原的雙塔公園裡，金桶裡裝滿了山西的特產老陳醋，作為中國四大名醋之一，醇厚的口感和獨特的香氣讓人回味無窮；廣西作為全國的「水果盤子」，金桶裡的水果裝滿廣西人的熱情好客。

肯德基的金桶不僅盛滿了各地朋友家鄉的特產與文化，也裝進了大家對各自家鄉濃濃的眷戀：在天津之眼摩天輪下，「快發財」大金桶裡裝滿了來自天津的美景，隨著摩天輪緩緩升起，整個天津的美景將盡收眼底，可以盡情感受到這座城市的壯麗與輝煌。

在無錫清名橋歷史文化街區中，金桶夜遊其中，一覽「江南水弄堂，運河絕版地」的悠揚古韻，盡享無錫之美、運河之魅；湖南雪後初霽時，「瑞雪兆豐年」的美好祝愿伴隨著肯德基新春金桶的到來，期待歸家的人懷抱著暖暖關懷，安全抵達心裡最美的家鄉。

最新影片推介：

快發財新春大金桶全國上市

快發財新春大金桶（4堡雞版）及快發財新春大金桶（4堡牛版）自2024年1月22日起在全國上市，限9:30-23:00供應，廣東省、福建省、海南省、廣西壯族自治區等部分地區僅限10:30-23:00供應，具體以餐廳實際營業時間為準。在不販售黃金玉米酪酪風味脆皮雞的餐廳，產品將替換為吮指原味雞；在不售賣吮指原味雞的餐廳，產品將替換為黃金玉米酪酪風味脆皮雞。

活動管道：堂食-櫃檯點餐/堂食-自助點餐機/堂食-自助點餐到店自取/外送-肯德基超級APP外送-肯德基宅急送美團外賣平台/外送-肯德基宅急送餓了麼外送平台/外送-肯德基+微信小程式/外送-肯德基支付寶小程式。

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責任編輯：李惠儀