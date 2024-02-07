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生龍BB丨準媽媽懷孕37周胎兒臍帶纏頸　迷信婆婆為抱「小龍女」 勸撐到農曆新年

家事百科 12:20 2024/02/07

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女兒懷孕37週胎兒臍帶纏頸，迷信母為抱「小龍女」 勸撐到農曆新年。

適逢龍年，不少父母為了意頭都想誕下「龍BB」，不過可否成為龍爸龍媽都要顧及身體狀況，不要盲目迷信而傷害健康。一名懷孕37週的準媽媽在社交平台上發文，表示胎兒已有臍帶繞頸的現象，隨時可以生產，但她的媽媽卻因期盼「小龍女」，希望她能在年後生產，讓她倍感困擾，嘆「到底龍年生小孩對妳來說有多重要？」

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媽媽盼「小龍女」 不理事主胎兒擠帶繞頸

近日， 該名準媽媽於Dcard以「龍寶寶真的這麼重要嗎」為題發文，表示由於媽媽迷信「龍年好命」的觀念，非常期盼事主能夠誕下「龍寶寶」，因此在懷孕期間多次提及「龍子」的說話，又在後來得悉性別為女嬰後，改口「小龍女也不錯」，讓事主倍感壓力。事主最感困擾的事是，媽媽一直希望她能夠年後生產，又拜託醫生延後產程，即使嬰兒已出現擠帶繞頸，也硬說是「珍珠項鍊」，事主最終按捺不住，向媽媽直言生產時機並不是她希望便能成事。

不是你希望就有，也不是看天命，是看我的子宮頸！

媽媽罔顧二人健康 事主嘆：龍寶寶有多重要？

事主崩潰表示整個孕期不斷受到媽媽的情緒勒索，對於媽媽過於執著龍寶寶的程度，而罔顧了二人的健康，無奈指：

到底龍年生小孩對妳來說有多重要，講難聽小孩也不是跟我姓又如何跟妳有關係？

事主擔心生產後還會持續被轟炸，因此決定不告訴媽媽立春就是龍年的事。

網民斥迷信媽媽：叫她自己生一個

帖文一出，引來一眾網民留言，直呼媽媽過於迷信，讓人感壓力，表示「傳統觀念真可怕，孕婦生活各方面都這麼辛苦了，有人逼我這樣做事我鐵定反著來」、「甚麼年代了還這麼迷信，寶寶跟媽媽兩個人互相健康安全才重要」、「好煩啊這些婆婆媽媽 這麼想生龍寶寶，不會自己去生嗎？」

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另外，有不少網民不理解為何一定要生龍寶寶，競爭力大，考大學求職也非常難」，「龍年有比較好命？ 我就是龍年正月生，要錢沒錢，沒長相，沒學歷。哪裡好？」、龍寶寶在各個時期的競爭人數都是比往年還多」、「總不可能每個龍寶寶都好命吧」。

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責任編輯：王明芳

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