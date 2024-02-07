全民造星V｜冠軍香胤宅首個Solo舞蹈劇場　Lyman跳足8場明天公開售票【內附連結】

自去年《全民造星V》完結後， 一班造星囝囝不時於商場騷、音樂節等亮相，部分人更簽公司Solo出歌、自組男團等，而一眾已簽約MakerVille的囝囝亦陸續推出專屬綜藝，並預告今年會出歌，積極於歌視兩棲發力。

一眾囝囝各有發展，但冠軍Lyman（香胤宅）不但遲遲未有簽約消息，更鮮少參與公開演出，令一眾香印提籽等到頸都長！不過終於等到喇，Lyman日前於Instagram突發宣佈即將舉辦首個個人大型舞蹈劇場《Unspoken》，4月開始跳足8場。

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眾所周知Lyman的美國百老匯音樂劇演員，亦是拉丁舞導師，舞藝出眾。

今次演出找來造星導師韋羅莎丈夫、舞台劇導演張銘耀（German）合作，由German擔任創作、導演兼監製。二人早於節目已是師徒關係，而造星V最後一次分組賽的傳奇舞台《Legends》的編排也是German之作，令人期待今次合作會擦出什麼新火花。

以往一眾造星冠軍都會與ViuTv簽約，早前Lyman於「ViuTV節目巡禮2024」透露合約細節仍在商討之中，其後便再無消息。今次的Solo舞蹈劇場海報上亦未見MakerVille或ViuTV的Logo，令人猜想Lyman是否已決定不簽約MakerVille，作自由身發展。

Lyman人氣爆燈

《Unspoken》昨日首輪優先發售，優先開賣的VIP「正印門票」（1,080元）福利多多，包括保證坐最前區域、有特選紀念品和Lyman親筆簽名寶麗萊，更可於騷後與Lyman合照。

由於反應極熱烈，售票更網站一度Hang機，可見Lyman人氣仍然爆燈。而下一輪門票將於明天（2月8日）10am於網站公開發售，想睇嘅大家記得較定鬧鐘。

開Live分享籌備過程

為答謝粉絲的支持，久未露面的Lyman昨日亦開Live分享籌備過程和心情，他指今次是純舞蹈演出，並不會唱歌，亦不是舞台劇，將融入不同舞風、音樂及劇場元素，於舞台上純粹地呈現舞蹈這門藝術。

有粉絲問未來發展方向，他指期待完騷後可舉行Fans meeting，亦指除了劇場演出，對拍劇、綜藝、電影都有興趣參與。

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Unspoken

日期：4月26至4月28日、5月1日至5日

時間：8pm

地點：香港藝術中心壽臣劇院

票價：$1,080／$580／$380

記者：Panda