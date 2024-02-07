圈中靚媽丨譚凱琪自揭拗柴打石膏過年　透露女兒一個窩心舉動

▲ 譚凱琪近日整親腳。

今日是年廿八，大家都開心準備迎接農曆新年，日前譚凱琪（Zoie）在社交網宣布一個壞消息，原來她近日不小心拗柴，而且傷勢都幾嚴重要打石膏，不過Zoie懂得苦中作樂，表示：「2024年的新造型，因為自己唔小心拗柴，所以呢排都會用呢個look嚟示人，搵咗好耐鞋先襯到呢隻boot。」

閨密情斷丨陳凱琳龔嘉欣譚凱琪聚會四缺一 沈卓盈缺席「少婦聯盟」姊妹情不再

女兒貼心行為

雖然不幸拗柴，Zoie指女兒一個貼心舉動：「醫生叫我唔好行咁多 ，好彩囡囡肯借部車車我 ，好彩我有先見之明送部車車比佢先有得問佢借。好彩，少少苦楚等於激勵。」

圈中好友龔嘉欣﹑陳凱琳﹑陳自瑤等亦有留言望她早日康復，網友更叮囑她要小心保重。

問到愛女見她受傷有否感到擔心，Zoie接受TOPick訪問說：「我拆開繃帶時叫了一下，女兒看到有叫我加油，她更說會照顧我。」又指醫生表示休息數星期便沒事，不過暫時也要撐着拐杖。

Zoie更透露受傷原因，她說：「我是打波時弄傷，醫生話有少少斷骨，不過會慢慢癒合，幸而不用做手術！」

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

最新影片推介：丁子朗冼靖峰專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R