農曆新年2025｜過年貼揮春7大禁忌　玄學家揭做錯1事恐破財行衰運

▲ 過年貼揮春7大禁忌，玄學家揭做錯1事恐破財行衰運。

【農曆新年2025/揮春/新年禁忌/貼揮春禁忌】隨著農曆新年將至，不少人會開始整理家中，準備迎接新歲，而過年貼揮春也是必不可少的一環。台灣命理專家楊登嵙分享貼揮春的7大禁忌，大家要留意。

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揮春禁忌｜過年貼揮春7大禁忌

綜合台媒報道，楊登嵙分享「揮春」（春聯）的由來意義，是起源於中國宋代時，民眾在桃木板上寫對聯，意義有三，一是為鎮邪，二是表達美好心願，三是美觀之用。而揮春的字句以吉祥意義的字詞為主，是寄寓了人們對新一年的美好生活期盼，同時意味春節正式開展。

楊登嵙也分享了7大貼揮春禁忌，一旦誤觸分分鐘會把福氣倒光，更容易有破財、招陰的危機。

1. 上下聯勿貼錯

揮春通常有3幅，包括兩幅直聯及一幅橫聯，直聯的其中一幅如果最後一字是仄聲字，即代表是上聯。若是平聲字，則代表是下聯。

2. 大門口不要貼「春」字

在住所大門不要單貼一個「春」字，因為古代只有怡紅院（等同於現代的聲色場所）會在門口貼「春」字，否則容易招來爛桃花，可以貼「福」字或「招財進寶」來代替。

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