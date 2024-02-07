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著數優惠｜MUJI無印良品一連11日開倉　呢間分店服飾+床品大減價低至3折

休閒消費 12:34 2024/02/07

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熱門 美斯 新手爸媽 金像奬2024 農曆新年2024 高才通 狀王之王 中一面試 MIRROR 區區有好校 名校專區

MUJI無印良品一連11日於利舞臺分店舉行開倉，精選男女服飾、床上用品及書籍大減價低至3折發售。

臨近農曆新年，媽媽們都連忙添新衫及新家品。MUJI無印良品明日（8日）起一連11日於銅鑼灣利舞臺分店舉行開倉優惠，包括男女服飾、床上用品及書籍低至3折發售，要把握機會掃貨！

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MUJI無印良品於官方社交平台公佈，將於2月8日起一連11日舉行開倉優惠，於銅鑼灣利舞臺4樓設減價區域，多款精選男女服飾、床上用品及書籍等低至3折發售。今次減價優惠更橫跨農曆新年，大家可以拜年後去利舞臺一轉購物！

有網民在帖文下質疑，據聞無印良品利舞臺分店疑似是退租清貨，但MUJI官方未有透露，開倉詳情仍有待MUJI公佈。

MUJI無印良品開倉

日期：2月8至18日
時間：11am-10pm
地點：銅鑼灣利舞臺廣場4樓無印良品

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責任編輯：林綺玲

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