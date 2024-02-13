照顧者哀歌｜精神病妹妹欲回家　拒出院後入住中途宿舍　姐姐嘆照顧年邁母難分身：超擔心

照顧精神病患者不容易，有女網民日前發文訴說，妹妹患精神病，早前入院接受治療並獲轉介入住中途宿舍，惟妹妹堅拒入住，事主擔心回家後妹妹病情難受控，加上要照顧年邁母親實在分身不暇，憂再現騷擾鄰居驚動警方情況。

最新影片：

該名女網民在網上討論區「親子王國」發文，指妹妹為精神病患者，已在政府精神科覆診近30年，其病情反覆，早前更不願覆診及服藥，令同住的事主感苦惱。她指去年3月，妹妹因騷擾鄰居而被送往青山醫院治療，一直住院至今。由於妹妹入院後不久，情況明顯有好轉，故向醫生提出讓妹妹一直住院，直至轉往中途宿舍，醫生亦答應要求。

每日探老人院母親 無暇分身照顧妹妹

然而後來妹妹情況轉差，更拒絕入住中途宿舍，令事主感相當頭痕，「頭都大晒，屋企已冇人看管佢食藥，媽媽入咗老人院」。事主每日上班前及下班後都要前往老人院探望母親，周末亦要花半日留在老人院，已無暇分身照顧妹妹，擔心妹妹搬回家後不會乖乖服藥，以致病情覆發，「會做出好多恐怖事情」，所以對此感相當苦惱，

「況且我妹妹成50幾歲人，都唔係話你管佢就會食藥，佢唔肯食藥我又可以點！我好相信佢返屋企後，好快又會唔肯食藥，到時又會病發，令我相當痛苦，跟住又要等佢騷擾到人被報警，才有機會再送院......」

事主又猜測妹妹因不想被管束而拒絕入住中途宿舍，又因其情況未至於不能自理，醫生或會讓她出院回家。她擔心妹妹回家後病情無法受控，或令自己同陷精神崩潰狀況，故發文向網友求救：

「有冇類似遭遇嘅網友可分享下？我真係唔知點做好，我現在真係超擔心又痛苦。」

網民：保重身體再搵幫手

帖文引起熱議，網民紛紛同情事主遭遇，認為對事主來說，妹妹入住中途宿舍是最佳選擇，建議她慢慢遊說妹妹，或申請公屋分開居住，「無辦法，唯有慢慢勸佢。唔想同住，咁你哋是但一個申請公屋」、「有得去宿舍梗係去，看如何威迫利誘，否則都冇辦法。衰啲講，你唯有望佢快啲騷擾鄰居又送返入醫院」。亦有不少網民為事主打氣，「照顧者真係唔容易，樓主你也要好好休息保重自己身心」、「樓主要保重身體，將自己健康擺首位」、「有啲嘢，順其自然啦，樓主保重自己精神狀態，搵唔搵到社署幫手？」

不過事主其後補充指兩人均無法申請公屋，皆因她擁有自住物業，而妹妹就擁有物業的30%業權，已過公屋資產限額；但因妹妹有精神問題，相信賣樓亦不容易，「已經知道係好難賣到層樓，除非我妹在簽賣樓文件時，精神科醫生證明佢當時係正常及清醒」。

中途宿舍助復元人士融入社會

中途宿舍是為精神復元人士提供過渡時期的住宿照顧，幫助他們重新融入社會。主要服務對象為年齡15歲或以上、具有一定的工作能力和有意在公開市場就業，並沒有患上傳染病、也沒有酗酒或濫用藥物，以及能夠自我照顧並能與其他人和睦相處的精神復元人士。當中亦有特建中途宿舍接受「次對象組別」，包括有嚴重犯罪案底，暴力行為或傾向的精神復元人士。

欲入住中途宿舍的人士，需要經由社工及康復服務單位的工作人員轉介至社署康復服務中央轉介系統，每月的住宿費為$1,220，而各機構的中途宿舍名額不同，部分亦只限男性或女性入住。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm