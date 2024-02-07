本尊就位｜李芷晴靠一招打造完美葫蘆身形　Stephanie選美入行愈戰愈勇【多圖】

▲ 李芷晴愈戰愈勇！

TVB小花李芷晴（Stephanie）有份在劇集《本尊就位》中演出，演金爺（韋家雄飾）妾侍昭君。Stephanie在劇中全程穿旗袍大晒完美葫蘆身形外，角色冇主見兼柔弱的她，更不時向金爺嘟嘴撒嬌，樣子相當可愛！

Stephanie為穿旗袍時的身形更加完美就出動一招，相當努力！

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李芷晴靠一招打造葫蘆身形

李芷晴（Stephanie）在小動作方面亦落足心思，除了舉手投足都有小家璧玉Feel，就連坐下的姿勢亦散發著濃濃古典味。

Stephanie直言正式拍劇前有刻意減肥：「因為造型係着旗袍，為咗出嚟個效果好睇啲，所以有特登食清啲減番少少，嗰時用咗一個西柚減肥法，每餐食半個西柚，食多啲菜，減少食澱粉質，有食肉，個成效都唔錯㗎。」

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李芷晴與羅泳嫻撞樣

經常以孖公仔姿態現身《本尊就位》的Stephanie及羅泳嫻（裸泳），獲不少網民指「撞樣」！

Stephanie受訪時，笑言確實有不少人這樣說：「真係都有唔少人話我同裸泳似樣，似佢咁靚我都好開心。同佢哋兩位前輩合作好榮幸，裸泳好溫柔、對人好好，真係好似一個家姐咁好照顧我。韋家雄就係一個活潑嘅笑彈，同佢做對手戲最緊要係忍笑，佢成日講好多爛gag，令到大家拍攝嘅氣氛都變得好好。」

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李芷晴備受力捧

現年30歲的Stephanie畢業於香港中文大學新亞書院藝術系，她於2018年參加《香港小姐競選》成功殺入12強，其後獲TVB賞識簽約旗下成為藝員，並入讀短期訓練班。

在處境劇《愛·回家之開心速遞》中，她所演的Elaine與「Andy」崔錦棠組成CP火速入屋，後來Elaine和Andy分手令一眾劇迷大感傷心。

在2021年，她於《萬千星輝賀台慶》贏得38萬元大獎，同年為健康節目《醫醫，我不想再病了》拍攝短劇，出眾身材備受注目。

在2022年，她在《香港小姐再競選》再次引起網民關注中奪得亞軍、最佳進步獎。她又曾與何沛珈一同主持旅遊節目《請1日假去旅行》，令二人人氣再度上升。

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