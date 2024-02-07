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2024風生水起丨袁文傑愛隊阿仙奴有機會捧盃？　蔣家旻命格水泛木漂宜嫁老外

娛樂 13:10 2024/02/07

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袁文傑聽到愛隊阿仙奴有機會奪標，即刻喜上眉梢。

風水賀年節目《2024 風生水起》由薛家燕、陳懿德、許文軒及徐文浩擔任主持，並邀來著名堪輿學家為觀眾指點迷津。

今晚播映的一集（2月7日）邀來袁文傑、職業足球員歐陽耀冲擔任嘉賓，身為星級球迷的文傑自爆一周起碼睇幾十場波，家燕姐笑問：「太太有冇詐型，你睇波多啲定睇老婆多啲？」文傑即大放閃光彈說：「我睇乜，佢就跟住我睇乜！」

文傑再問到愛隊阿仙奴有否機會奪冠，麥玲玲師傅說：「今年九運降臨係離火運，紅色球衣較為佔優，所以紅色會着數少少。」拎着阿仙奴紅色球衣的文傑即喜上眉梢。

開心速遞丨幕後人員爆TVB藝人真面目　袁文傑親回應 ：總算累積到不少知音

蔣家旻宜出埠

至於明晚播映（2月８日）一集邀來導演葉念琛、蔣家旻擔任嘉賓。玲玲師傅直指葉導面相旺老闆：「你個命係好旺老闆，老闆搵佢做嘢，由小公司變大公司！」

玲玲師傅又批葉念琛命格利金，適合音樂相關的工作，葉導笑言：「即係我要出道啦，等《中年好聲音》第三季啦，我唔好意思話去《聲夢》！」

家旻命格適合較遠方之姻緣，佢又介唔介意呢？

另外，肖蛇的蔣家旻非常關心事業運，她被批龍年有較多機會出埠以及有男性貴人。

至於姻緣運方面，玲玲師傅指家旻命格水泛木漂，適合較遠方之姻緣。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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