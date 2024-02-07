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飯戲攻心2｜張繼聰婚姻保鮮靠跟老婆學嘢　鄧麗欣對婚禮不再有幻想

娛樂 15:32 2024/02/07

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張繼聰（左）與鄧麗欣（右）指《飯戲攻心2》較多篇幅講二佬和Monica的感情綫。

去年《飯戲攻心》羸盡口碑，今年乘勝追擊推出續集《飯戲攻心2》，並於新年黃金檔期上映。今集大佬黃子華已遠去追夢，留下另外5位主角張繼聰、鄧麗欣（Stephy）、王菀之（Ivana）、陳湛文和林明禎繼續尋找人生意義。

於戲內飾演二佬及Monica的阿聰和Stephy即將「拉埋天窗」，過程中碰上許多波折，要憑着愛和信任，攜手跨越重重難關。

張繼聰（左）與鄧麗欣（右）指《飯戲攻心2》較多篇幅講二佬和Monica的感情綫。（林綺虹攝）

相隔一年再拍續集，Stephy和阿聰直言5位「飯團」家人默契猶勝之前，於戲內戲外一同經歷、成長，令彼此的感情更深厚。阿聰說：「合作得好愉快常常都有，但今次比愉快再高一個層次，直情像家人般。幾個演員加導演，台前幕後關係都好好，我覺得好珍貴。」

有笑有淚共同成長

這份連結令5位主角更全情投入於角色之中，演活了戲內陳家無條件的互信互愛。Stephy指許多感情均是自然流露，大家事前沒計劃、沒「夾定」要如何演，但看到對方難過會隨他一起哭，看到他開心也會替他高興，這些都源自於《飯戲》第一集種下的情。

「這些情感好真實，來自我們真實的相處，也來自角色上的成長。好多反應也是我沒想過的，去到那個情景我才感受到，原來那刻會想哭，會好想保護這個人。我覺得有些眼神是騙不了人的，若能真摯地在那刻表達出來，是最珍貴的。」

阿聰飾演的二佬，籌備婚禮期間將面臨許多波折，如親友女友意願不一致，使他騎虎難下。（《飯戲攻心2》劇照）

許多觀眾對《飯戲》的印象，除了角色形象突出，大量啜核金句外，更是笑中有淚、笑中帶愛。今次《飯戲2》兩對情侶二佬（張繼聰飾）和Monica（鄧麗欣飾）、三佬（陳湛文飾）和豬豬（王菀之飾）步入人生新階段，籌備婚禮期間自然要面對不少挑戰，不論自身的童年陰影或性格缺陷，還是外界的期望和眼光，抑或二人如何互相配合、處理彼此的關係，通通都需要坦誠溝通，才能一起面對。又要演喜劇，又要處理這些複雜的情緒，絕不容易。

Stephy直言好喜歡《飯戲2》的劇本，因搞笑對白和情節背後，蘊藏着好多感動觀眾的含意。（《飯戲攻心2》劇照）

Stephy形容這是段與角色同步成長的過程，藉着故事發展和真實相處，對阿聰、對二佬也有了更深入的了解，而正因演員間互相信任和了解，方能演繹出種種真實的情感。

阿聰亦坦言與Stephy更有默契：「到最尾有些重要場口，我好感謝Stephy。因她做得好好，基本上我跟着她走，所有情感就會自然流露出來，做演員最享受的莫過於此。」

老戲骨與新世代交戰

續集加入許多老中青演員，陣容新鮮，二人指為《飯戲》帶來了許多新衝擊和火花。Stephy與魏浚笙（Jeffrey）較多對手戲，她形容Jeffrey雖然像個小朋友般，但同時亦是個好認真的演員。「有時佢說的話會氣死你，但你又嬲佢唔落。得佢先做到，點講都得，唔緊要，照去吧！我們第一次合作，沒想過這麼開心，好快培養到默契。而他雖然看似傻更更，但在排戲過程好認真、好肯學習。」

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阿聰則與謝君豪再合作，二人本來已是演藝學院同門師兄弟，亦曾於舞合劇交手。「君豪哥是前輩，也是個大細路。有他在片場大家都會好開心，人人都很喜歡他。與他演對手戲好享受，記得有幾場較激烈的戲，大家演的時候都好投入，看Playback留意到他講台詞的節奏好好，好多細微位都做得超好，他真的好厲害。」

重新感受婚姻之重

今次《飯戲2》以3場婚禮貫穿全個故事，求婚、籌辦婚禮、讀誓詞的場面都勾起阿聰的回憶。「結了婚好久，在戲中再宣讀誓詞時也覺感動，像重新提醒自己原來婚姻是這樣的。十幾年前講過這番話，經歷十多年後，感受一定更多，慶幸我的婚姻當然還很美滿！」

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戲內二佬和Monica的婚禮一波三折，阿聰坦言搞婚禮雖然好值得回味，但同時也「難過登月」，是戀人間的一大考驗：「我覺得這是上天給予的考驗，大家試一試先。婚禮太多事情要處理，一定會有甩漏，經歷過後回望，其實都是濕濕碎的小事。那一天好像過得好快，又過得好慢，現在回想都覺得好開心。」

Stephy坦言年輕時曾對婚禮有幻想，長大後則覺得無須想像太多，因更重要的是二人的關係。

假如真的要籌辦一個婚禮，希望以兩個人開心享受為主，簡單而隆重反而會更加記得和回味：「自己參加過好多婚禮，有時候朋友當日要處理好多事，根本忘記了自己結婚，對那天的印象也好模糊。我覺得（婚禮）像做演唱會般，當有好多事要處理，又要兼顧表演，或者未必能享受舞台。享受舞台與搞一個騷是兩回事，享受更加重要。」

阿聰與Kay結婚16年依然相當恩愛，不時在社交平台放閃。（張繼聰Instagram）

16年婚姻保鮮法

身為「愛妻號」的阿聰不時與太太謝安琪放閃，節日慶祝甚有儀式感，今年二人亦推出婚姻三部曲見證結婚16載，仍然甜蜜如初。他笑言自己「跟老婆學嘢」，老婆想他做就做、想簡單就簡單：「婚姻不是『奉旨』的，幸福需要兩個人一起維繫。換個角度想，你覺得這個人值得你為他付出，其實也是一種祝福。」

記者：吳霆俊

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